29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @offi_hanna
В инстаграмах знаменитостей уже во всю подготовка к Новому году. Это не удивительно, ведь до главной ночи года осталось всего два дня! Певица Хана поделилась горячим фото со съемок клипа. Она примерила белую меховую шапку в сочетании с шубой и комплектом из микро-шорт и лифа, расшитых сияющими камнями.
Другая модница из нашей подборки выбрала более морозоустойчивый образ. Стеша Маликова, дочь Дмитрия Маликова, пошла с подругами на каток в модном этой зимой головном уборе — капоре. Кстати, их девушка изготавливает сама.
Телеведущая Юлия Барановская к Новому году тоже уже готова. Она похвасталась своей шикарной елкой, а также примерила ярко-желтылтый свитер.
Кристина Асмус тоже показала подписчикам свою нарядную елку! Актриса впервые поставила ее не за считанные часы до новогодней ночи. У нее получилось создать классную праздничную атмосферу и вы только посмотрите, какие милые игрушки вешает на елку звезда.
Неравнодушными к ярким елкам остались и мужчины. Егор Крид похвастался «своей» елкой у ЦУМа. Елка создана в коллаборации с дизайнером Polina Nomore и символизирует современную молодежь: на ней можно разглядеть игрушки в виде игровых приставок, цветов Такаши Мураками, супер-модных сумок и кроссовок. Кстати, певец Эмин тоже оценил елку, придуманную Егором!
По традиции, некоторые звезды на Новый год улетают в теплые края. И пока Павел Воля лишь ностальгирует по отпуску, ведущая Ольга Орлова во всю гуляет по Буэнос Айресу.
Тепло сейчас, скорее всего, и экс-солистке группы SEREBRO Кате Кищук. Иначе мы не можем объяснить ее откровенный снимок. Молодая мама недавно родила сына от британского рэпера Slowthai, но редко делится снимками сына или информацией о своем романе. А вот горячих фотографий в ее аккаунте полно.
Немного снизить градус поможет Гарик Харламов. Комик показал подарок от певицы ZIVERT. Она подарила Гарику черный худи с многозначительной подписью «Зона комфорта — это тюрьма».
И раз уж мы затронули тему подарков — расскажем, какой подарок приготовила молодая певица Клава Кока на день рождения своему отцу. В том году это был автомобиль. А в этом звезда подарила родителю часы Rolex.
Пока отцу Коки везет с дочерью, дочери Максима Галкина везет с отцом. Телеведущий поделился трогательным видео, в котором он сводил дочь Лизу в музей. Малышка уже увлекается искусством и с удовольствием разглядывает экспонаты на выставке.
Фото и видео: Instagram