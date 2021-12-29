29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Неравнодушными к ярким елкам остались и мужчины. Егор Крид похвастался «своей» елкой у ЦУМа. Елка создана в коллаборации с дизайнером Polina Nomore и символизирует современную молодежь: на ней можно разглядеть игрушки в виде игровых приставок, цветов Такаши Мураками, супер-модных сумок и кроссовок. Кстати, певец Эмин тоже оценил елку, придуманную Егором!

По традиции, некоторые звезды на Новый год улетают в теплые края. И пока Павел Воля лишь ностальгирует по отпуску, ведущая Ольга Орлова во всю гуляет по Буэнос Айресу.

Тепло сейчас, скорее всего, и экс-солистке группы SEREBRO Кате Кищук. Иначе мы не можем объяснить ее откровенный снимок. Молодая мама недавно родила сына от британского рэпера Slowthai, но редко делится снимками сына или информацией о своем романе. А вот горячих фотографий в ее аккаунте полно.

Немного снизить градус поможет Гарик Харламов. Комик показал подарок от певицы ZIVERT. Она подарила Гарику черный худи с многозначительной подписью «Зона комфорта — это тюрьма».

И раз уж мы затронули тему подарков — расскажем, какой подарок приготовила молодая певица Клава Кока на день рождения своему отцу. В том году это был автомобиль. А в этом звезда подарила родителю часы Rolex.