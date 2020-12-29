29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина и Андрей Зубковы отмечают первую годовщину свадьбы. «Уже год, как я замужем за самым лучшим мужчиной в мире! Люблю тебя, мой муж», — излила счастливая жена чувства в Сети.

Дмитрий Маликов опроверг появившиеся накануне слухи о том, что он собирается уйти со сцены, уступив место молодым артистам, и показал отрывок из своего свежего интервью.