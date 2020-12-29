29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/elena_ksenofontova_official/
Максим Виторган похвастался оригинальной и стильной елкой, которую ему нарядила актриса Елена Ксенофонтова. Звезда сериала «Кухня» — мастер украшения новогодних деревьев. И каждую зиму она делает красивыми десятки домов.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают годовщину свадьбы. «5 лет свадьбы. 7 лет вместе. Идем вместе по жизни, взявшись за руки. Пусть так будет всегда. Люблю», — написал Юсиф в Instagram, а Анна похвасталась букетом белых роз от мужа.
Анна Хилькевич показала, как ее дочери встречали дома Деда Мороза. «Я заказала Деда Мороза детям. Переодевания папы в красную шубу и длинную белую бороду уже с Арианной не прокатывает. И что-то мне подсказывает, что на следующий год уже и аниматора в новеньком новогоднем костюме тоже раскусят, ну старшая дочка так точно», — написала она в блоге.
Ольга Бузова и Давид Манукян улетели отдыхать на Мальдивы, но обещали регулярно выходить на связь.
Оксана Воеводина устроила предновогодний модный показ в примерочной магазина.
Евгений Цыганов показал забавный снимок со съемок, а Ляйсан Утяшева преобразилась в блондинку с длинными волосами.
Юлия Савичева опубликовала фото из своего раннего детства.
Юлия Ковальчук похвасталась поклонникам новогодним образом, который для нее сделала 3-летняя дочь Амелия.
Марина и Андрей Зубковы отмечают первую годовщину свадьбы. «Уже год, как я замужем за самым лучшим мужчиной в мире! Люблю тебя, мой муж», — излила счастливая жена чувства в Сети.
Дмитрий Маликов опроверг появившиеся накануне слухи о том, что он собирается уйти со сцены, уступив место молодым артистам, и показал отрывок из своего свежего интервью.
Кристина Агилера показала, как непросто встречать Рождество и Новый год в теплых краях, где не бывает снега.
Лариса Гузеева появилась на съемках с необычной прической, чем немало удивила поклонников.
Тина Кунаки показала, как наслаждается жарким солнцем на берегу океана в Рио-де-Жанейро, а заодно похвасталась идеальной фигурой.
Фото и видео: Instagram Тины Кунаки, Ларисы Гузеевой, Кристины Агилеры, Дмитрия Маликова, Марины Зубковой, Юлии Ковальчук, Юлии Савичевой, Ляйсан Утяшевой, Евгения Цыганова, Оксаны Воеводиной, Ольги Бузовой, Анны Хилькевич, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Елены Ксенофонтовой
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