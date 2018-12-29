29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Такшина стала на время блондинкой: «День сегодня называется успеть вопреки всему. Предновогодняя суета сбивает с ног. С утра поработала снегуркой, затем успела завести детей на елку, купить продуктов на новогодний стол, и как вишенка на торте сегодняшний спектакль».

Нестареющая Натали показала новое селфи.

Сальма Хайек продемонстрировала точеную фигуру на море.

Анна Хилькевич поделилась милой фотографией с купающейся в бассейне дочкой: «Хочу, чтобы фламинго ноги обнимали)))»

Певица Нюша рассказала, как изменился ее рацион после рождения ребенка: «Организм будто сам подсказывает чего он хочет. Очень полюбила овощи — стала есть как печеные, так и очень много свежих... А еще стала добавлять немного молочной продукции».

Анна Седокова сообщила, что планирует увеличить семью еще больше: «Если вы спросите меня, за что я благодарна в этом году? За мою семью. Да мы не совсем стандартны, но кто сказал, что все должны быть одинаковы? Мы очень счастливы. Дорожим и любим друг друга, нам весело и интересно жить) Нам на этом видео не хватает только Монички, но очень скоро мы будем вместе, а сейчас знаем, что она с бабушкой, которая ее обожает и она счастлива. В 2019 наша семья 100 процентов станет больше и я не знаю точно, будет ли это симпатичный парень танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий за нами с улыбкой или я с пузиком и кто-то танцующий во мне. А может мы еще черепаху заведем, а может крокодила».