29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Пока все спали, Глафира Тарханова уже делилась позитивом:
Лена Летучая с мужем проводят время в горах и делятся фотографиями оттуда.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали милое семейное видео:
А Регина Тодоренко и Влад Топалов — мультфильм:
Юлия Такшина стала на время блондинкой: «День сегодня называется успеть вопреки всему. Предновогодняя суета сбивает с ног. С утра поработала снегуркой, затем успела завести детей на елку, купить продуктов на новогодний стол, и как вишенка на торте сегодняшний спектакль».
Нестареющая Натали показала новое селфи.
Сальма Хайек продемонстрировала точеную фигуру на море.
Анна Хилькевич поделилась милой фотографией с купающейся в бассейне дочкой: «Хочу, чтобы фламинго ноги обнимали)))»
Певица Нюша рассказала, как изменился ее рацион после рождения ребенка: «Организм будто сам подсказывает чего он хочет. Очень полюбила овощи — стала есть как печеные, так и очень много свежих... А еще стала добавлять немного молочной продукции».
Анна Седокова сообщила, что планирует увеличить семью еще больше: «Если вы спросите меня, за что я благодарна в этом году? За мою семью. Да мы не совсем стандартны, но кто сказал, что все должны быть одинаковы? Мы очень счастливы. Дорожим и любим друг друга, нам весело и интересно жить) Нам на этом видео не хватает только Монички, но очень скоро мы будем вместе, а сейчас знаем, что она с бабушкой, которая ее обожает и она счастлива. В 2019 наша семья 100 процентов станет больше и я не знаю точно, будет ли это симпатичный парень танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий за нами с улыбкой или я с пузиком и кто-то танцующий во мне. А может мы еще черепаху заведем, а может крокодила».
К дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева пришел Дед Мороз.
Певица Зара навестила Стаса Михайлова: «На традиционном новогоднем приеме у любимых Михайловых. Спасибо огромное за прекрасный праздник для детей! С наступаюшим!!! Следующий год для Стаса особенный! Юбилейный! »
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram