29 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Варнава удивила всех короткой стрижкой и коротким цветом волос.

Глафира Тарханова примерила водолазный костюм: «К заплыву готова!!! Закрываю купательный сезон😄 в этом году он был малоразовым, напоследок решила в гидрокостюме! 😂😁😅 Море-океяны, ох, когда-нибудь я до вас доберусь».

Ирина Гринева похвасталась точеной фигурой на отдыхе.

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков показал фото с палками: «Стою на асфальте в лыжи обутый... Сегодня много прошел. Мне очень нравится скандинавская ходьба. Вообще купил палки для тещи, но хожу сам. Она как-то не увлеклась. Интересно, есть ли среди моих подписчиков скандинавские ходоки?»

«Медленный танец... Интересный факт,что в детстве я была пацанкой,дружила а основном с мальчиками или девочками-спортсменками. Еще в школе все говорили про мой мужской характер. С многими друзьями моей юности я дружу и по сей день! А если брать из уже более взрослого периода времени, то например меня связывает многолетняя дружба с Йосифом Пригожиным — 13 лет, с Филиппом Киркоровым — 15 лет , с Димой Биланом — 15 лет! Мы не только дружим, мы советуемся, помогаем и поддерживаем друг другу! Созваниваемся почти каждый день и делимся всегда всем, что у нас происходит и остро обсуждаем мир вокруг нас», — рассказала Яна Рудковская под романтическим видео с Димой Биланом.