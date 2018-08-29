29 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Чистякова-Ионова сделала стойку на руках: «Если вы хотите достигнуть успеха, для начала представьте его в своей голове, нарисуйте картину. Всё до мелочей, себя в этом состоянии и как вы добиваетесь его, шаг за шагом! Это работает».
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Тутта Ларсен рассказала грустную историю и призвала беречь детство:
Сегодня общалась с мамой 11 летней девочки, которая вернулась из детского лагеря в шоке. По каким-то причинам ребенок оказался в одной группе с девушками 15-16 лет, и их манеры, поведение и рассказы оказались довольно травматичными. Нет, девочку никто не обижал, но вокруг нее разговаривали матом. Скабрезно шутили. И рассказывали вещи, которые для ребенка ее возраста звучали отвратительно. У этой девочки мудрая мама, и я надеюсь, им удастся так поговорить по душам, чтобы все эти впечатления не оставили в ее чистом сердце следа. Мне вспомнилась моя собственная история. В 8 лет меня отправили в туристическую поездку по городам-героям, на поезде. И со мной в купе были 14-16 летние девушки. Они были хорошие, возились со мной, опекали. Но к ним приходили мальчики. И я помню свой первый шок, когда у меня на глазах они стали целоваться. Я разрыдалась, и никто не мог понять, что случилось, включая меня саму. Но почему-то мне было очень больно и стыдно. Наверное, это был удар по моему целомудрию... Я хочу, чтобы мои дети как можно дольше оставались детьми. Чтобы верили в Деда Мороза, единорогов и собственную волшебность. Я не спешу окружать их реалиями взрослой жизни. Я не оставляю их один на один с телевизором, интернетом. Их нет в соцсетях. Я хочу, чтобы их чистота не нарушалась чужой грубостью. Потому что даже мат, даже пошлая шутка - это своего рода изнасилование. Грязный плевок в чистую детскую душу. Я осознаю, что не могу на 100% защитить своих детей от этого во внешнем мире. От таких «взрослых» девочек. Но я могу сделать так, чтобы в нашем доме, нашей с ними жизни, нашей маленькой вселенной, этого всего не было. Чтобы ничего подобного не исходило от меня. Нет ничего подлее, чем осквернить чистоту ребенка.
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Фото и видео: instagram