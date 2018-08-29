29 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия и Иосиф Пригожин поделились милым кадром: «Семейное селфи. Люблю наш город - в гостях хорошо, а дома лучше». Катя Лель показала семейное фото с отдыха.

Алена Свиридова путешествует: «Что-то Франции не видно!) эх, нет с собой подзорной трубы! К этому британскому берегу и не подплывёшь, везде коварные рифы. #английскийберег»

Алена Апина шутит: «Вот когда "вдруг" заканчивается бензин, вы куда звоните? Я вот Ивановой!»