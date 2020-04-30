29 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дочь певицы Алсу Микелла поблагодарила всех за поздравления и показала необычный торт: «Я счастлива, что вам нравится то, что я делаю! Теперь только вперед! Спасибо моей семье и моим друзьям за сегодняшний день! Он был классный. Мой торт- это вообще отдельная тема! Все мои интересы и любимые вещи на нем».
Лена Темникова поделилась домашней уютной фотографией с дочерью.
Криштиану Роналду показал фото с «карантинной» прогулки.
Анна Нетребко сфотографировалась в маске в саду.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко сняли новое «карантинное» видео.
Лариса Гузеева поделилась уютным кадром: «Потребность в красоте. Я за ней охочусь-за красотой! В масштабах Страны — ничего себе, а в режиме изоляции — шедевр. Всем легкости бытия и радости».
Надежда Мейхер-Грановская показала фото без укладки и макияжа.
Ким Кардашьян показала фигуру до начала режиме самоизоляции: «Помогите!»
«Голод берет свое. Хоть мне и стыдно перед Лерочкой, но я так вкусно не могу даже салат приготовить», — похвастался характером и талантами жены Иосиф Пригожин.
Стас Пьеха экспериментирует с образом.
Фото и видео: Instagram
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