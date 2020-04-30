29 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева поделилась уютным кадром: «Потребность в красоте. Я за ней охочусь-за красотой! В масштабах Страны — ничего себе, а в режиме изоляции — шедевр. Всем легкости бытия и радости».

Надежда Мейхер-Грановская показала фото без укладки и макияжа.

Ким Кардашьян показала фигуру до начала режиме самоизоляции: «Помогите!»

«Голод берет свое. Хоть мне и стыдно перед Лерочкой, но я так вкусно не могу даже салат приготовить», — похвастался характером и талантами жены Иосиф Пригожин.