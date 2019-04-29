29 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дана Борисова поделилась радостью: «Встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости. Ох, и нелегкие были два года, столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но, когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это».