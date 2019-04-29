logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

29 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Фото из Instagram Саши Савельевой

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Безруков поделился трогательным видео: «Утренняя импровизация)))) Ни дня без творчества!!!! Всем доброй недели!) Добра и ЛЮБВИ!!!!!!»

Влад Топалов и Регина Тодоренко носят стилизованные футболки на прогулке с сыном: «2 monsters with their mom», — похвастался музыкант.

Саше Савельевой забавную футболку подарил муж: «Знает футболку с какой надписью подарить🙈😉».

Галина Юдашкина показала милое фото детей: «Уже что то замышляют #bunnies».

59-летний Игорь Николаев проводит время с 3-летней дочерью:

Дана Борисова поделилась радостью: «Встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости. Ох, и нелегкие были два года, столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но, когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это».

Ксения Бородина и Полина Гагарина улетели в Дубай и делятся фотогафиями в купальниках. Недавно ставшая мамой Виктория Лопырева продолжает стройнеть. Жена Олега Газманова тоже похвасталась точеной фигурой.

Анна Седокова экспериментирует с цветом волос. Екатерина Андреева — со стилем.

Нонна Гришаева показала фото из путешествия: «Мне приснилось небо Лондона...🤘❤️#лондон🇬🇧 #моясемья #путешествуемвместе».

Оксана Фандера поделилась весенним настроением.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Розовое пальто и веточки вербы: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина делятся весенним настроением
Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»
Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику Аллы Пугачевой