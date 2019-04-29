29 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков поделился трогательным видео: «Утренняя импровизация)))) Ни дня без творчества!!!! Всем доброй недели!) Добра и ЛЮБВИ!!!!!!»
Влад Топалов и Регина Тодоренко носят стилизованные футболки на прогулке с сыном: «2 monsters with their mom», — похвастался музыкант.
Саше Савельевой забавную футболку подарил муж: «Знает футболку с какой надписью подарить🙈😉».
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Дана Борисова поделилась радостью: «Встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости. Ох, и нелегкие были два года, столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но, когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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