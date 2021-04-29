29 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alsou_a
Алсу поздравляет с днем рождения свою старшую дочь Микеллу Абрамову. Юной певице исполнилось 13. Ольга Бузова раскрыла, куда она направлялась – певица навестила маму в Петербурге и поделилась совместным фото с родительницей.
Дмитрий Маликов опубликовал в своем блоге очень необычное фото и представил селфи из лифта. Ксения Бородина поделилась большой трагедией своей дочери Теоны – в бассейне на отдыхе девочка потеряла сережку.
Настя Ивлеева с иронией поделилась фото, которые способны причинить боль каждому автомобилисту – эвакуации своего Lamborghini.
Валерия продемонстрировала необычный способ поддержания идеальной фигуры в домашних условиях – ходьба по коридору со стянутыми ногами.
Стеша Маликова выложила фото с прогулки, и продемонстрировала эффектный и очень весенний светлый образ. Елена Захарова поздравляет своих подписчиков с Чистым Четвергом и наступающей Пасхой.
Очаровательная Юлианна Караулова с подросшим животиком опубликовала очень жизненное и милое фото с прогулки – «к бабушке за пирожками».
Юлия Меньшова поделилась оптимистичным весеннем селфи и подняла настроение своим поклонникам рассказом о голубях.
«Берегите себя, друг друга и голубей», – призывает Меньшова.
Беременная Елена Перминова публикует селфи с животиком – модель на 35 неделе и готовится совсем скоро стать мамой.
Фото и видео: Instagram Валерии, Дмитрия Маликова, Ольги Бузовой, Стеши Маликовой, Юлианны Карауловой, Юлии Меньшовой, Елены Захаровой, Елены Перминовой, Алсу, Насти Ивлеевой, Ксении Бородиной
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