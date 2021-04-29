29 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу поздравляет с днем рождения свою старшую дочь Микеллу Абрамову. Юной певице исполнилось 13. Ольга Бузова раскрыла, куда она направлялась – певица навестила маму в Петербурге и поделилась совместным фото с родительницей.

Дмитрий Маликов опубликовал в своем блоге очень необычное фото и представил селфи из лифта. Ксения Бородина поделилась большой трагедией своей дочери Теоны – в бассейне на отдыхе девочка потеряла сережку.

Настя Ивлеева с иронией поделилась фото, которые способны причинить боль каждому автомобилисту – эвакуации своего Lamborghini.

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