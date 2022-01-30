29-30 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Лобода находится на тропических островах и радует подписчиков стильными пляжными образами. Певица позирует на фоне ночного бассейна в роскошном белом платье с вырезами и полупрозрачной юбкой.

Криштиану Роналду отдохнул со своей большой и дружной семьей в Дубае. Совсем скоро возлюбленная 36-летнего футболиста Джорджина Родригес подарит ему пятого ребенка.

Евгений Петросян опубликовал редкое фото с сыном Ваганом. Мальчик появился на свет в браке юмориста с Татьяной Брухуновой.

Рената Литвинова в очках от Balenciaga наслаждается солнечным Антверпеном. Актриса показала, как проводит время, пока ждет свою дочь Ульяну. «Когда никак не можешь выманить Улю и спустить к назначенной встрече вовремя!» — подписала ролик Литвинова.