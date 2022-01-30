29-30 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lobodaofficial/Instagram
Светлана Лобода находится на тропических островах и радует подписчиков стильными пляжными образами. Певица позирует на фоне ночного бассейна в роскошном белом платье с вырезами и полупрозрачной юбкой.
Криштиану Роналду отдохнул со своей большой и дружной семьей в Дубае. Совсем скоро возлюбленная 36-летнего футболиста Джорджина Родригес подарит ему пятого ребенка.
Евгений Петросян опубликовал редкое фото с сыном Ваганом. Мальчик появился на свет в браке юмориста с Татьяной Брухуновой.
Рената Литвинова в очках от Balenciaga наслаждается солнечным Антверпеном. Актриса показала, как проводит время, пока ждет свою дочь Ульяну. «Когда никак не можешь выманить Улю и спустить к назначенной встрече вовремя!» — подписала ролик Литвинова.
Катерина Ковальчук передает привет своим подписчикам с Кубинских островов. Возлюбленная Гарика Харламова позирует в белом топе и коротких шортах на красном кабриолете. Актриса дополнила образ шляпой и солнечными очками.
Андрей Малахов опубликовал фото с известным модным блогером Мэри Лист. «Вливаюсь в мир фешен-блогеров!» — подписал снимок ведущий.
Регина Тодоренко делится яркими кадрами из Мексики. Ведущая и супруга Влада Топалова позирует на фоне голубых облаков и белого песка в синем бикини.
Олег Газманов прощается с Мальдивами трогательным видео. «Вот и кончился отпуск! Итоги — набрался сил, загорел, наплавался, отрастил бороду, соскучился по дому, детям, собакам, снегу и работе. Вылетаем домой!!!» — подписал ролик певец.
Средний сын футболиста Дэвида Бекхэма Ромео поделился с подписчиками архивным фото с отцом.19-летний Ромео единственный из четверых детей спортсмена, кто решил последовать его примеру и стать футболистом.
Мария Погребняк поздравляет старшего наследника с днем рождения. «Сегодня у моего старшего сына день рождения. Как же быстро летит время», — написала модель и супруга футболиста Павла Погребняка.
Тем временем Гоар Аветисян публикует трогательное видео с сыном, коротко подписав его: «Моя Вселенная».
Ольга Бузова называет одеяло своим любимым предметом. Певица и ведущая призналась, что после пробуждения не может сразу встать с кровати, а предпочитает еще некоторое время провести под одеялом.
Новая супруга экс-мужа Ольги Бузовой Анастасия Костенко отмечает три месяца с момента рождения сына Алексея. Малыш родился в годовщину венчания модели и футболиста Дмитрия Тарасова.
Фото и видео: Instagram