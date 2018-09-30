29-30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня православные верующие отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Любовь Толкалина в честь этого дня поделилась фото с родителями. Татьяна Навка опубликовала нежное фото в честь именин младшей дочери Надежды: «Самый лучший подарок любящей семье от Всевышнего - это дети. Выбирая им имена, мы сознательно и подсознательно, выбираем им небесного покровителя! Сегодня день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Один из самых почитаемых женских дней ангела. Три самых важных добродетели в жизни, три луча света в жизни каждого. Веру мы обретаем в Боге или себе, любовь нас окружает с детства, а вот надежда... то, что не зависит ни от кого, это внутреннее состояние, чувства, эмоции... которые спасают, выручают, способствуют действию и всегда дают... надежду на лучшее! 👆С Днем Ангела, наша Надежда! 👼💋💋💋💋 Твои счастливые родители, у которых каждое утро начинается со своей маленькой Надежды!».