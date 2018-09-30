29-30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня православные верующие отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Любовь Толкалина в честь этого дня поделилась фото с родителями. Татьяна Навка опубликовала нежное фото в честь именин младшей дочери Надежды: «Самый лучший подарок любящей семье от Всевышнего - это дети. Выбирая им имена, мы сознательно и подсознательно, выбираем им небесного покровителя! Сегодня день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Один из самых почитаемых женских дней ангела. Три самых важных добродетели в жизни, три луча света в жизни каждого. Веру мы обретаем в Боге или себе, любовь нас окружает с детства, а вот надежда... то, что не зависит ни от кого, это внутреннее состояние, чувства, эмоции... которые спасают, выручают, способствуют действию и всегда дают... надежду на лучшее! 👆С Днем Ангела, наша Надежда! 👼💋💋💋💋 Твои счастливые родители, у которых каждое утро начинается со своей маленькой Надежды!».
«Хоть девочка Ника уже и большая, но кресло починить помогает мама...😂😉!» — написала Юлия Проскурякова под видео с дочкой Никой. Старшая дочь Ксении Бородиной успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике.
Роза Сябитова приняла участие в грандиозной акции «Первый в армии». Телеведущая постреляла из оптической винтовки, а также получила медаль Министерства обороны Российской Федерации.
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Не думала, что стрельба из оптической винтовки, дело опасное. Чуть не осталась без глаза от отдачи при стрельбе. По незнанию стреляла во все мишени, и, главное, попала во все. Новичкам везёт. Армия это круто! #1канал #давайпоженимся #сябитовароза #родовоегнездо #первыйсармией
Алексея Ягудина номинировали на премию ТЭФИ в категории «Лучший интервьюер». Рената Литвинова поделилась фото с Натальей Водяновой. Аглая Тарасова удивила новым имиджем — актриса сделала челку.
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Нереально рад быть номинированным на ТЭФИ @tefiaward, как лучший интервьюер за интервью с Ильей Ковальчуком @ilyakovalchukofficial в моей программе «Тает лед». А попасть в число финалистов лучших интервьюеров вместе с такими гигантами, как Познер @pozneronline - вообще крутяк!☝️ Хотя, конечно, я понимаю, что мне до маэстро интервьюирования еще расти и расти!🤦♂️😂 Спасибо команде: Леван Матуа - @levanmatua , @yvessaintnazar Саша Назаров, @pogo_ego - Егор Погорелов, @rudel - Максим Мартемьянов за доверие и профессионализм и, особенно, главному продюсеру @matchtv_channel Наталье Билан @natalybilan , которая вдруг решила, а почему бы Ягудину не стать интервьюером? 😂 Спасибо ТЭФИ за то, что так высоко оценили нашу работу и номинацию в таком профильном направлении. 💪 #тэфи #тэфи2018 #матчтв #матч #интервью #люблюсвоюработу #тв #премия #премиятэфи
Дарья Повереннова, Марина Александрова и другие звезды приняли участие в благотворительном забеге. Елена Исинбаева удивила подписчиков стихотворением собственного сочинения, а Вера Брежнева поделилась необычным фотоколлажем.
Натали рассказала о кулинарных чудесах: «После концерта привезли в ресторан @the_buddy_cafe недалеко от вокзала.....и удивили!!!🙈Волшебно!!!Первый раз такое вижу🧚♀️Из бокала пью камбоджийский кофе..,ем панакоту,посыпанную пеплом из безе! Дым к десерту! Аромат дыни».
«Бабочки 🦋🦋🦋садятся на руки. Улитки 🐌🐌🐌переходят дорогу вместе с тобой. Мох,как мягкий ковёр. Ветер💨💨💨,как парикмахер -взбивает волосы в чудо прически.Солнце - натуральный краситель-оттенки вау-мега-супер🌞🌞🌞. И усталость. Сидеть в тишине, слушать щебет и понимать-вот она, Сила Природы, и если ты можешь её принять, впитать в сердце - 💚💚💚эту Силу,то Природа подарит и тебе свою часть! Взаимный обмен -это одно из правил Мира. Что посылаешь -то и получаешь. Твое доброе эхо оттолкнётся от горы и опять войдёт в твоё ❤️. Вторая серия сериала #прогулка в #горы и я вас приглашаю с нами», — рассказала Екатерина Андреева.
Тимати показал шуточное видео со своей возлюбленной Анастасией Решетовой.
Фото: instagram