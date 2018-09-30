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29-30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

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Как звезды провели последние выходные сентября — читайте в нашем дайджесте.

Сегодня православные верующие отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Любовь Толкалина в честь этого дня поделилась фото с родителями. Татьяна Навка опубликовала нежное фото в честь именин младшей дочери Надежды: «Самый лучший подарок любящей семье от Всевышнего - это дети. Выбирая им имена, мы сознательно и подсознательно, выбираем им небесного покровителя! Сегодня день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Один из самых почитаемых женских дней ангела. Три самых важных добродетели в жизни, три луча света в жизни каждого. Веру мы обретаем в Боге или себе, любовь нас окружает с детства, а вот надежда... то, что не зависит ни от кого, это внутреннее состояние, чувства, эмоции... которые спасают, выручают, способствуют действию и всегда дают... надежду на лучшее! 👆С Днем Ангела, наша Надежда! 👼💋💋💋💋 Твои счастливые родители, у которых каждое утро начинается со своей маленькой Надежды!».

«Хоть девочка Ника уже и большая, но кресло починить помогает мама...😂😉!» — написала Юлия Проскурякова под видео с дочкой Никой. Старшая дочь Ксении Бородиной успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике.

Роза Сябитова приняла участие в грандиозной акции «Первый в армии». Телеведущая постреляла из оптической винтовки, а также получила медаль Министерства обороны Российской Федерации.

Алексея Ягудина номинировали на премию ТЭФИ в категории «Лучший интервьюер». Рената Литвинова поделилась фото с Натальей Водяновой. Аглая Тарасова удивила новым имиджем — актриса сделала челку.

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Нереально рад быть номинированным на ТЭФИ @tefiaward, как лучший интервьюер за интервью с Ильей Ковальчуком @ilyakovalchukofficial в моей программе «Тает лед». А попасть в число финалистов лучших интервьюеров вместе с такими гигантами, как Познер @pozneronline - вообще крутяк!☝️ Хотя, конечно, я понимаю, что мне до маэстро интервьюирования еще расти и расти!🤦‍♂️😂 Спасибо команде: Леван Матуа - @levanmatua , @yvessaintnazar Саша Назаров, @pogo_ego - Егор Погорелов, @rudel - Максим Мартемьянов за доверие и профессионализм и, особенно, главному продюсеру @matchtv_channel Наталье Билан @natalybilan , которая вдруг решила, а почему бы Ягудину не стать интервьюером? 😂 Спасибо ТЭФИ за то, что так высоко оценили нашу работу и номинацию в таком профильном направлении. 💪 #тэфи #тэфи2018 #матчтв #матч #интервью #люблюсвоюработу #тв #премия #премиятэфи

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Дарья Повереннова, Марина Александрова и другие звезды приняли участие в благотворительном забеге. Елена Исинбаева удивила подписчиков стихотворением собственного сочинения, а Вера Брежнева поделилась необычным фотоколлажем.

Натали рассказала о кулинарных чудесах: «После концерта привезли в ресторан @the_buddy_cafe недалеко от вокзала.....и удивили!!!🙈Волшебно!!!Первый раз такое вижу🧚‍♀️Из бокала пью камбоджийский кофе..,ем панакоту,посыпанную пеплом из безе! Дым к десерту! Аромат дыни».

«Бабочки 🦋🦋🦋садятся на руки. Улитки 🐌🐌🐌переходят дорогу вместе с тобой. Мох,как мягкий ковёр. Ветер💨💨💨,как парикмахер -взбивает волосы в чудо прически.Солнце - натуральный краситель-оттенки вау-мега-супер🌞🌞🌞. И усталость. Сидеть в тишине, слушать щебет и понимать-вот она, Сила Природы, и если ты можешь её принять, впитать в сердце - 💚💚💚эту Силу,то Природа подарит и тебе свою часть! Взаимный обмен -это одно из правил Мира. Что посылаешь -то и получаешь. Твое доброе эхо оттолкнётся от горы и опять войдёт в твоё ❤️. Вторая серия сериала #прогулка в #горы и я вас приглашаю с нами», — рассказала Екатерина Андреева.

Тимати показал шуточное видео со своей возлюбленной Анастасией Решетовой.

Фото: instagram

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