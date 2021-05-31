29-30 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В последние выодные весны все больше знаменитостей отправилось на природу и в отпуск - наслаждаться хорошей погодой.
Анна Нетребко удивила локацией: «На переправе через Дунай ( долина Вахау)».
Екатерина Волкова даже открыла пляжный сезон: «Ялта, май, и мы уже открыли сезон. В воду пока не захожу, хотя как пойдет. За несколько часов до спектакля нам все-таки удалось немного поваляться на пляже».
Мария Ивакова поздравила возлюбленного с днем рождения «морской» фотографией: «С днем Рождения тебя, Никитуш @efremovefremov ❤️ 33! Летиииииии !! Люблю тебя и очень горжусь».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago / Instagram
Дарья Повереннова с мужем остались в городе: «Мы едем на концерт знаменитого американского скрипача Джошуа Белла! Сама себе завидую!»
Ирина Пегова попала под дождь в центре Москвы: «Обожаю летний дождь! Да так, чтобы до нитки ! Ааааааа!»
Ирина Хакамада тоже наслаждилась непогодой: «Главное найти место Здесь и чилить Сейчас под дождем) нет плохой погоды, есть настроение».
Сергей Безруков восхитился распустившейся сиренью:
Анна Михалкова поделилась уютом: «Надя, приезжай сегодня ко мне, буду воспитывать)) »
Екатерина Стриженова устроила гастрономическое путешествие:
Настя Каменских прекрасно провела время с друзьями, Елена Подкаминская - с коллегами, Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова и Марианна Шульц тоже собрались вместе на репетиции: «Давненько мы не играли "Иванова"! Соскучились, очень».
Наташа Королева тоже примерила яркий образ:
Ирина Слуцкая сделала прививку от коронавируса:
Анна Хилькевич поделилась милым видео:
Фото: Instagram
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