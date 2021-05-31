29-30 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В последние выодные весны все больше знаменитостей отправилось на природу и в отпуск - наслаждаться хорошей погодой.

Анна Нетребко удивила локацией: «На переправе через Дунай ( долина Вахау)».

Екатерина Волкова даже открыла пляжный сезон: «Ялта, май, и мы уже открыли сезон. В воду пока не захожу, хотя как пойдет. За несколько часов до спектакля нам все-таки удалось немного поваляться на пляже».

Мария Ивакова поздравила возлюбленного с днем рождения «морской» фотографией: «С днем Рождения тебя, Никитуш @efremovefremov ❤️ 33! Летиииииии !! Люблю тебя и очень горжусь».