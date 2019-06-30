29-30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Роза Сябитова показала фотографии с дочкой Ксенией: «Недавно нашла фото с Ксюшей, и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?».