29-30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Юлия Ковальчук встретилась с одноклассниками и заинтриговала подписчиков фотосессией в своем доме.
Роза Сябитова показала фотографии с дочкой Ксенией: «Недавно нашла фото с Ксюшей, и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?».
Ольга Кабо, Нюша и Анфиса Чехова показали аппетитные фотографии в купальниках.
Ксения Собчак что-то задумала с Филиппом Янковским, а Настасья Овечкина показала фото с Ольгой Орловой.
Полина Гагарина похвасталась новой стрижкой.
Ингеборга Дапкунайте опубликовала мотивационное видео из спортзала.
Полина Диброва показала маму и младшую сестру.
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Мама+Сестра ❤️ У кого есть младшие сёстры? Пишите Я и разницу в возрасте 🙏🏻 У нас 15 лет 🤗 Помню гордая шагала по улицам с коляской, а бабули за спиной шептали: «Такая молодая и уже с ребёнком» До сих пор нашептаться не могут 😂 #ПолинаДиброва #Сестра #МамаВКубе #Семья
Елизавета Башарова показала танцы своего сына.
Наргиз Закирова похвасталась успехами своего внука: «Пока бабуля разъезжает по гастрольным турам, мой маленький внук Ной , окончил preschool 🎓».
Звезда «Моей прекрасной няни» Екатерина Копанова поделилась нежными кадрами с дочкой, сделанными в Карелии: «Выходной! Всей семьёй влюбились в Карелию! Если будет возможность, то обязательно сюда приезжайте ❤️❤️❤️ Дарье Павловне остров Кижи понравился больше всего😋».
Екатерина и Александр Стриженовы побывали на юбилейном концерте группы «Машина времени»: «Группе «Машина времени» исполнилось 50 лет! «Вот новый поворот...», «Пока не меркнет свет,пока горит свеча...» «Я помню,как всё начиналось...» Пели весь концерт песни нашей юности....#машинавремени @alexstrizhenov69».
Анна Хилькевич показала, как проходят семейные поездки на машине: «Никакого больше хип-хопа в машине. Только Дисней, только «Холодное сердце»🤦🏼♀️😂 и даже @mr.ar4i уже словечко одно выучил))))))».
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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