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29-30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Ковальчук

Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Как звезды провели последние выходные июня, читайте в нашем дайджесте.

Тина Канделаки показала красивые фото своей дочери Меланьи.

Юлия Ковальчук встретилась с одноклассниками и заинтриговала подписчиков фотосессией в своем доме.

Роза Сябитова показала фотографии с дочкой Ксенией: «Недавно нашла фото с Ксюшей, и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?».

Ольга Кабо, Нюша и Анфиса Чехова показали аппетитные фотографии в купальниках.

Ксения Собчак что-то задумала с Филиппом Янковским, а Настасья Овечкина показала фото с Ольгой Орловой.

Полина Гагарина похвасталась новой стрижкой.

Ингеборга Дапкунайте опубликовала мотивационное видео из спортзала.

Полина Диброва показала маму и младшую сестру.

Елизавета Башарова показала танцы своего сына.

Наргиз Закирова похвасталась успехами своего внука: «Пока бабуля разъезжает по гастрольным турам, мой маленький внук Ной , окончил preschool 🎓».

Звезда «Моей прекрасной няни» Екатерина Копанова поделилась нежными кадрами с дочкой, сделанными в Карелии: «Выходной! Всей семьёй влюбились в Карелию! Если будет возможность, то обязательно сюда приезжайте ❤️❤️❤️ Дарье Павловне остров Кижи понравился больше всего😋».

Екатерина и Александр Стриженовы побывали на юбилейном концерте группы «Машина времени»: «Группе «Машина времени» исполнилось 50 лет! «Вот новый поворот...», «Пока не меркнет свет,пока горит свеча...» «Я помню,как всё начиналось...» Пели весь концерт песни нашей юности....#машинавремени @alexstrizhenov69».

Анна Хилькевич показала, как проходят семейные поездки на машине: «Никакого больше хип-хопа в машине. Только Дисней, только «Холодное сердце»🤦🏼‍♀️😂 и даже @mr.ar4i уже словечко одно выучил))))))».

Юлия Барановская провела три дня в Венеции с детьми и друзьями.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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