29-30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Сергей Безруков побывал в Свияжске и поделился с подписчиками своими впечатлениями: «Свияжск!!! Здесь очень хорошо...вот реально. Всем советую!!!».
Потап и Настя Каменских провели мини-каникулы в Турции.
Наталья Рудова продолжает делиться фотографиями из личного архива: «Какая крутая у меня жизнь! Нам порой нечего было есть, но нам всегда было о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было Тру! Мы грызли и грызем землю без чьей -либо помощи! Спасибо за этот бесценный опыт! Я люблю свой каждый шрам. Какая же крутая штука жизнь! Никогда не останавливайтесь, не буксуйте, идите вперед, никого не слушая! Все у вас будет круто!
P.s. (Фото со школы и театрального и, конечно же, самые замшелые стены в общаге, зацените фото, где я снегурка, это на кухне в общаге. Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны. Это для пабликов. А первое фото со сьемок, это грим) Отпускаем прошлое. Двигаемся дальше».
Саша Зверева призналась подписчикам, что не очень довольна жизнью в США: «Я не могу уже скрывать от самой себя это. Я и так юлила, и так уходила в игнор, но каждый вечер, анализируя, как прошёл мой день, я осознаю, как тоскливо мне видеть себя в этой реальности. ⠀ Я очень благодарна этой стране - она подарила мне Мужа и 2-х сыновей! Просто невероятная щедрость! ⠀ Когда я мечтала остаться здесь - меня сводил с ума до тянущей приятной боли в животе этот запах свободы: музыка американская, шик и одновременно простота босоногая, будоражащая близость самых смелых мечт, закаты, возможности! Мой выбор, моя свобода, моя воля-это мои главные ценности! ⠀ Сейчас каждый день я чувствую себя в какой-то лживой ловушке, в коробке, на которой небрежно написано косыми буквами "Freedom"».
Валерия поделилась семейным снимком с новоиспеченной невесткой. Кажется, злые языки ошиблись, предположив, что младший сын в скором будущем сделает звездную маму бабушкой.
Дмитрий Исхаков рассказал, что отличает гениального фотографа от просто фотографа: «Умение поймать на лету кузнечика! На телефон! Это вам не хухры. Ты должен сам стать кузнечиком, думать как кузнечик, чувствовать как кузнечик.»
Оксана Федорова побывала в Пскове, Мария Захарова поделилась фото с Сенежского озера, Яна Чурикова вернулась из Геленджика в Москву, а Ольга Кабо открыла для себя короткий путь из Кисловодска в Грозный.
Полина Диброва покачалась на качелях над сочинской бездной и показала нежное фото с любимым мужем.
Фото с любимой супругой опубликовал и фигурист Алексей Ягудин.
Анастасия Ивлеева поделилась фото в бикини, а Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала свою фирменную растяжку и заявила, что «легким взмахом ноги рассекает все суждения и пересуды о себе».
Юлия Топольницкая сменила цвет волос, а Филипп Киркоров превратился в «КиРиану».
Иосиф Пригожин рассказал о годовщине со дня смерти своего отца — Игоря Матвеевича не стало в 1990 году, а госпитализированный с пневмонией Дмитрий Певцов вышел на связь с поклонниками и «отчитался» о своем здоровье.
Ирина Меладзе показала фото со всеми дочками и призналась в любви Заполярью: «Первый раз я была в Заполярье, когда училась в кораблестроительном институте. У нас после 4 курса была плавпрактика на Енисее. На сухогрузе «Волго-Дон 62» мы ходили до Дудинки. Я была матросом-мотористом с вахтой 00-4.00. Ночью любила сидеть на палубе и слушать тишину. Летом в Заполярье белые ночи и прохладно. Помню, сижу на палубе, замёрзла, падает тихо снег, и я думаю:«А дома клубника началась». Проходим Туруханский край, вокруг тайга, небо низко, только плеск воды и величественное затишье. Красота! Север — это как укол героина — один раз и навсегда. После этого меня как «заговорили». Душа всю жизнь рвётся туда снова и снова. Наконец, моя мечта сбылась. Заполярье, Баренцево море - край земли в прямом смысле слова. Дальше Арктика, льды. Здесь явное торжество силы Божьей! Могучие горы, благодатная земля, покрытая ковром из ягеля, грибов и ягод, суровое незамерзающее море с его бесчисленными дарами и погода, которая меняется каждые 2 часа. Здесь параллельный мир, и в воздухе происходит что-то мистически странное. Четкое ощущение, что тебя впустили сюда подумать и осознать, что ты в этом мире гость».
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Первый раз я была в Заполярье когда училась в кораблестроительном институте. У нас после 4 курса была плавпрактика на Енисее. На сухогрузе «Волго-Дон 62» мы ходили до Дудинки. Я была матросом-мотористом с вахтой 00-4.00. Ночью любила сидеть на палубе и слушать тишину. Летом в Заполярье белые ночи и прохладно. Помню, сижу на палубе, замёрзла, падает тихо снег и я думаю:«А дома клубника началась». Проходим Туруханский край, вокруг тайга, небо низко, только плеск воды и величественное затишье. Красота! Север это как укол героина- один раз и навсегда. После этого меня как «заговорили». Душа всю жизнь рвётся туда снова и снова. Наконец, моя мечта сбылась. Заполярье, Баренцево море- край земли в прямом смысле слова. Дальше Арктика, льды. Здесь явное торжество силы Божьей! Могучие горы, благодатная земля, покрытая ковром из ягеля,грибов и ягод, суровое незамерзающее море с его бесчисленными дарами и погода, которая меняется каждые 2 часа. Здесь параллельный мир и в воздухе происходит что-то мистически странное. Четкое ощущение, что тебя впустили сюда подумать и осознать, что ты в этом мире гость. Продолжение в комментариях ⬇️⬇️⬇️ @gastromaprussia
Ярких летних красок в ленту добавили Виктория Дайнеко и Ольга Орлова.
Мимими дня: маленькая дочь Евгения Папунаишвили разучила папину танцевальную связку – и это, наверное, самое милое видео этих выходных.
А приз за самое милое фото, если бы мы его вручали, отправился бы к Екатерине Стриженовой.
А как провели выходные вы?
Фото и видео: Instagram
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