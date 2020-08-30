29-30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Рудова продолжает делиться фотографиями из личного архива: «Какая крутая у меня жизнь! Нам порой нечего было есть, но нам всегда было о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было Тру! Мы грызли и грызем землю без чьей -либо помощи! Спасибо за этот бесценный опыт! Я люблю свой каждый шрам. Какая же крутая штука жизнь! Никогда не останавливайтесь, не буксуйте, идите вперед, никого не слушая! Все у вас будет круто!

P.s. (Фото со школы и театрального и, конечно же, самые замшелые стены в общаге, зацените фото, где я снегурка, это на кухне в общаге. Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны. Это для пабликов. А первое фото со сьемок, это грим) Отпускаем прошлое. Двигаемся дальше».