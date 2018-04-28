29-30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Свиридова с возлюбленным посетила «Ночь пожирателей рекламы»: «Ночь Пожирателей Рекламы:) Вот уж мы повеселились! Жаль, что такую рекламу по телевизору не показывают! Столько юмора и креатива! А мы опять с корабля на бал:) Прощай Япония, здравствуй Москва!:) Здесь тоже классно!». Татьяна Навка с мамой и дочкой Надеждой отправилась к морю, а у Валерии первый выходной за длительное время.

Дмитрий Маликов провел утро в библиотеке. Сергей Жуков раскрыл секрет, для чего на концерте певцу нужны наушники.