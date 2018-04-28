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29-30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Стаса Костюшкина
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Закончилась шестидневная рабочая неделя и начались длинные майские выходные. Как звезды провели последние дни апреля — читайте в нашем дайджесте.

Стас Костюшкин находится в Нью-Йорке. Певец показал уникальные модели кроссовок.

Сергей Лазарев отправился в Португалию, где совсем скоро состоится песенный конкурс «Евровидение—2018», а Максим Галкин показал, как родные встречают его с гастролей.

Алена Свиридова с возлюбленным посетила «Ночь пожирателей рекламы»: «Ночь Пожирателей Рекламы:) Вот уж мы повеселились! Жаль, что такую рекламу по телевизору не показывают! Столько юмора и креатива! А мы опять с корабля на бал:) Прощай Япония, здравствуй Москва!:) Здесь тоже классно!». Татьяна Навка с мамой и дочкой Надеждой отправилась к морю, а у Валерии первый выходной за длительное время.

Дмитрий Маликов провел утро в библиотеке. Сергей Жуков раскрыл секрет, для чего на концерте певцу нужны наушники.

Ну что, пришло время открыть вам ещё один секрет концертов #РукиВверх ? :) Порой в комментариях можно заметить вопросы в духе «А зачем ему наушник на концерте?», кто-то даже наивно спрашивает: «Неужели он за всё это время своих песен не наслушался?» 😄 Наслушаться-то наслушался, но вот идеально поставить и отыграть на концерте пусть даже песню, которая была исполнена не один десяток раз, сложно также, как и в самый первый. Дело в том, что в эти наушники, которые правильно называются «ушные мониторы», идёт сигнал с микрофонов, в них играет минус, подается обработка на вокал, подсказки от звукооператора и все прочие эффекты, которые вы слышите, находясь на концерте. На больших площадках невозможно поставить во все места сцены, лестниц, возвышенностей и удаленных пространств сцены большие колонки мониторы, в которые подается музыка. По-этому, профессиональные артисты используют In Ear мониторы! Кстати, выливаются наушники точно под твою ушную раковину, это отдельная процедура! Силиконовые ушные вкладыши прогреваются до температуры тела, так что через некоторое время использования они начинают ощущаться частью вашего уха, и Вам начинает казаться, что все богатство тонов идет прямо из воздух. Даже тысяча зрителей на концерте способна перекричать любую аппаратуру, а теперь представьте, если этих тысяч 10, 20, а то и 30... :) ⠀ Например барабанщикам, которые записываются на студии, тоже необходимо надевать подобные наушники. В них играет метроном, чтобы всё записалось ровно. А позже под его партию записываются остальные инструменты. ⠀ Вот так, теперь ещё одним секретом стало меньше. А тех, кто до сих пор думал, что на концертах я просто слушаю наши песни на кассетном плеере, спешу огорчить. 😄 ⠀ #СергейЖуков #РукиВверх

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Альбина Джанабаева продемонстрировала стройную фигуру во время утренних занятий йогой, а Любовь Толкалина попробовала воду из озера Байкал.

Тина Канделаки рассказала о важности растяжки при занятиях спортом: «Перед тренировкой растяжка гарантированно убережёт вас от нелепых мышечных и суставных травм, дополнительно прогреет мышцы. После тренировки стретчинг поспособствует быстрому выведению молочной кислоты и расслаблению мышц, тем самым подготовив вас к повседневным физическим нагрузкам. Запомните: гибкость тела - это один из важнейших признаков его молодости! Не пренебрегайте растяжкой и будьте в тонусе!». Денис Клявер похвастался успехами старшего сына: «Я прекрасно помню этот момент когда вместе с Юлей впервые привели Тимыча на тренировку. Ему было 4 года. И, конечно, никто из нас даже не подозревал каких результатов он добьётся! С тех пор прошло 12 лет и вчера была взята новая высота!Чемпион Европы по Тхэквондо среди юниоров, спецтехника!🔥👏👏👏🏆 И золото в командном зачёте 🥇💪🤙👏Сынок @timklyaver ! Мне очень льстит, что ты человек дела. Ты умеешь трудиться. С амбициями лидера, но при этом очень добрый и скромный парень. Идешь к цели спокойно, уверенно, не распаляясь на ненужные эмоции. Умеешь собраться в нужный момент и победить!!!Очень достойный путь, сын. Россия и Европа взята!👍🤟🏻Впереди чемпионат мира! Я в тебя верю».

Стас Пьеха опубликовал трогательный снимок с бабушкой Эдитой Пьехой: «- мы тогда, в 57 (году) выиграли фестиваль и стали официальными артистами ЛенКонцерта с Окладом в 11(?) рублей! - А Кобзон... он что? - Так он появился на новый год... лет через 5 после... это уже совсем иные времена были...

  • так ты что, самая бесконечная у меня? — Да... я 62 года на сцене!! Это абсолютный рекорд , на сегодня, в нашей стране!!!

P.S. - 2 июня поработаем? - Куда ехать?... буду».

Наталья Водянова с дочкой и сыном устроила «цветочный дождь».

Наташа Королева побывала на заводе БелАз.

Екатерина Андреева рассказала о необычном золотом слитке.

Вот не знала я ,что медведя 🐻🐻🐻надо в перчатках держать-ишь его золотое величество😜😜😜,почести ему какие😂😂😂! И в сейфе меня ещё ни разу не запирали-а что ?Нормалды-среди золотишка то,да под сейфовыми замками,да с охраной снаружи время то провести! Как в пещере Али-Бабы и никакого тебе сим-сим-откройся.Все под контролем💪🏼💪🏼💪🏼.Из-за этого ирендыкского косолапого чего только не было.Говорят,к нему имеет отношение сам Грозный Царь Иван. А вот тракторист,который нашёл 🐻 в 1992 ,вспахивая поле ,не сразу сообразил,что за железяка ему попала в руки.И превратилась миллионная находка для него в «копейку» 🚗всего то.Потому что он самородок в тракторе возил,пока его не изъяли ,и награда его значительно уменьшилась☝🏼.А ведь мог он и четверть от стоимости 🐻ирендыкского получить,если б сам его государству передал.🤣🤣🤣 Вывод-поговорка не все то золото,что блестит-тут прям к месту.Настоящее то не блистало.А золото надо знать в лицо😜😜😜.Кому интересно больше информации- в Интернете есть подробности☝🏼 #золото #блеск #шик #уфа #сокровище #интересно #gold #golden #wonderful #interesting #музей #museum #museo #ufa #снамиопасноноинтересно

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Беременная Светлана Зейналова с дочкой посетили «Цирк чудес».

В честь Международного дня танца, отмечавшегося 29 апреля, актриса Ольга Кабо поделилась видео с участием дочери Татьяны.

Фото: instagram

Гороскоп