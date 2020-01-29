28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Филипп Киркоров показал новое фото подросших детей: «После праздника, с друзьями».
Александр Буйнов показал свой нескромный завтрак: «Картина маслом "Завтрак артиста"».
Алексей Ягудин поделился забавной фотографией дочери: «Любительница салонных процедур 💅 😍 #мишель #ягуднки».
Владимир Кристовский — опубликовал снимок с сыном: «Iike son like father».
Олег Газманов порадовал поклонников танцами: «Сегодня последний день отпуска. Два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что еще на 3 дня бы остался... Привык уже к утренним танцам и бассейне на улице! ЗАВТРАВМОСКВУУУУ!!!»
Иосиф Пригожин показал, как занимается спортом: «Спортивные будни, борьба за здоровый образ жизни продолжается. Вот уже неделю как перешел на веганскую пищу. Полностью отказался от мяса и всех животных продуктов. Не знаю на сколько меня хватит».
Покинутая королем модель Оксана Воеводина отдыхает в Швейцарии: «Последний лыжный сезон у меня был в Сочи и Шамони в Зимой 16/17) Возвращаюсь в форму и к любимым занятиям после родов».
Дарья Чаруша тоже наслаждается зимой: «Сегодня был второй самый счастливый день в моей жизни. Я ела снег! #Люблюшвейцарию».
Юлия Барановская и Юлия Меньшова показали домашние фото.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!