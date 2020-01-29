28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Филипп Киркоров показал новое фото подросших детей: «После праздника, с друзьями».

Александр Буйнов показал свой нескромный завтрак: «Картина маслом "Завтрак артиста"».

Алексей Ягудин поделился забавной фотографией дочери: «Любительница салонных процедур 💅 😍 #мишель #ягуднки».

Владимир Кристовский — опубликовал снимок с сыном: «Iike son like father».

Олег Газманов порадовал поклонников танцами: «Сегодня последний день отпуска. Два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что еще на 3 дня бы остался... Привык уже к утренним танцам и бассейне на улице! ЗАВТРАВМОСКВУУУУ!!!»