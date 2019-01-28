28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Супруга Марата Башарова показала фото его подросшего сына: «Сегодня ровно 2,5 года».
Ольга Бузова похвасталась подарком: «Я прилетела в Москву, а мои друзья продолжают меня поздравлять с днем рождения. И та-дам! Первая фоточка с нового телефона XS Max. Относитесь к людям так, как вы хотите, чтоб они к вам относились. Спасибо».
Ирина Шейк сходила в гости к Ивану Урганту.
Елена Захарова рассказала о новой роли: «Моя Ирина, переводчица. "Озноб". Съемки зимой, это отдельное удовольствие!! Даже термобелье не всегда спасает». Марьяна Спивак рассказалао своем лайфхаке: «#СоветскаяГрелка — спонсор теплых актерских тушек)))»
Наталья Подольская выбрала холодное место — Thermes de Brides-les-Bains, Франция — для отдыха: «Никаких фильтров. Сплошное солнце и счастье. И Тема». Владимир Пресняков показал фото сына: «МАРОЖЭНЭ».
Сергей Лазарев наслаждается последними днями отпуска в компании сына: «Мы с моим любимейшим сыном прелестно отдохнули!! Теперь пора уйти в тотальную работу завтра и послезавтра - "Женитьба Фигаро", а с 1 февраля начинаем “N-Tour” 2019».
«Не могу уйти никак на работу, хочу целовать целый день», — призналась Галина Юдашкина.
Анжелика Варум пожаловалась на болезнь: «Валяюсь с вирусом третий день. Настроение так себе. Дочь, чтобы подбодрить, пригласила друзей с вот такими персонажами. Как же я люблю Французских булей! Они такие позитивные! На втором фото папа с сыном, на третьем французский поцелуй))) Всем доброго времени суток и здоровья!»
Рита Дакота похвасталась фигурой на отдыхе.
Анна Семенович рассказала поучительную историю их жизни: «Моя Жизнь очень разнообразна и интересна, я за это безумно благодарна Судьбе. Один раз я очень болезненно рассталась с мужчиной за которого собиралась замуж (у многих была такая история). Тогда мне казалось, что Мир несправедлив и я буквально загнала себя в негатив, и в моей Жизни началась малоприятная полоса. При том она началась во всех сферах моего существования: в работе, здоровье и личке, я буквально начала сыпаться и никак не могла себя собрать. Вот именно в тот момент я начала поиск себя, перечитала огромное количество книг, начала изучать Психологию и наконец, я начала принимать и любить себя. В каждой сложной ситуации заложен урок! Мы должны осознать, что нет понятия неудача — только возможность научиться чему-то!!! Я безумно благодарна, тому — нужному периоду моей Жизни, он позволил мне научиться по другому смотреть на события в моей Судьбе. Если вы не получаете желаемого, значит, что-то лучшее уже в пути. Я часто задаю себе вопрос : смогла бы я так измениться, повзрослеть, а главное найти свой внутренний стержень без той истории? Конечно — нет. Чуть позже я узнала, что расставание было вовремя, здоровье наладилось, и на работе появилось много новых и очень интересных проектов. Только я стала другой, более спокойной, уверенной в себе и целостной . А это самое главное для каждого человека и приобрести этот бесценный подарок можно только споткнувшись. Если кто-то из вас сейчас упал и не знает, что делать дальше — просто вставай и иди дальше, только уже осознанно и с любовью к себе, не стоит обвинять себя в неудачах, просто задай себе вопрос. Для чего мне дана эта ситуация? И помни, все в твоей Жизни происходит вовремя и только к лучшему».
Роза Сябитова дала бесценный совет желающим выйти замуж: «Чтобы найти мужчину своей мечты, как минимум, надо поверить в его существование. Это первое. Второе. Чтобы стать магнитом для мужчины, вы должны гордиться, что вы Женщина, и всячески подчеркивать это. Носите то, что мужчина никогда на себя не наденет: платья, каблуки, серьги, не одевайте, хотя бы на свидание брюки. И ведите себя, как Женщина, как минимум, не соперничайте с мужчиной».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram