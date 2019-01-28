28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анжелика Варум пожаловалась на болезнь: «Валяюсь с вирусом третий день. Настроение так себе. Дочь, чтобы подбодрить, пригласила друзей с вот такими персонажами. Как же я люблю Французских булей! Они такие позитивные! На втором фото папа с сыном, на третьем французский поцелуй))) Всем доброго времени суток и здоровья!»

Рита Дакота похвасталась фигурой на отдыхе.

Анна Семенович рассказала поучительную историю их жизни: «Моя Жизнь очень разнообразна и интересна, я за это безумно благодарна Судьбе. Один раз я очень болезненно рассталась с мужчиной за которого собиралась замуж (у многих была такая история). Тогда мне казалось, что Мир несправедлив и я буквально загнала себя в негатив, и в моей Жизни началась малоприятная полоса. При том она началась во всех сферах моего существования: в работе, здоровье и личке, я буквально начала сыпаться и никак не могла себя собрать. Вот именно в тот момент я начала поиск себя, перечитала огромное количество книг, начала изучать Психологию и наконец, я начала принимать и любить себя. В каждой сложной ситуации заложен урок! Мы должны осознать, что нет понятия неудача — только возможность научиться чему-то!!! Я безумно благодарна, тому — нужному периоду моей Жизни, он позволил мне научиться по другому смотреть на события в моей Судьбе. Если вы не получаете желаемого, значит, что-то лучшее уже в пути. Я часто задаю себе вопрос : смогла бы я так измениться, повзрослеть, а главное найти свой внутренний стержень без той истории? Конечно — нет. Чуть позже я узнала, что расставание было вовремя, здоровье наладилось, и на работе появилось много новых и очень интересных проектов. Только я стала другой, более спокойной, уверенной в себе и целостной . А это самое главное для каждого человека и приобрести этот бесценный подарок можно только споткнувшись. Если кто-то из вас сейчас упал и не знает, что делать дальше — просто вставай и иди дальше, только уже осознанно и с любовью к себе, не стоит обвинять себя в неудачах, просто задай себе вопрос. Для чего мне дана эта ситуация? И помни, все в твоей Жизни происходит вовремя и только к лучшему».

Роза Сябитова дала бесценный совет желающим выйти замуж: «Чтобы найти мужчину своей мечты, как минимум, надо поверить в его существование. Это первое. Второе. Чтобы стать магнитом для мужчины, вы должны гордиться, что вы Женщина, и всячески подчеркивать это. Носите то, что мужчина никогда на себя не наденет: платья, каблуки, серьги, не одевайте, хотя бы на свидание брюки. И ведите себя, как Женщина, как минимум, не соперничайте с мужчиной».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram