28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/irinaponarovskaya/
Ирина Понаровская радуется тому, что ночные заведения в Москве снова открываются и возвращаются концерты. В своем Instagram она публикует фото в элегантном черном жакете. Не менее стильно выглядит и Светлана Бондарчук, которая блеснула в эффектных кожаных светлых шортах.
Стеша Маликова делится фотографиями с семейного отдыха. На фото она позирует вместе со своим отцом, Дмитрием Маликовым, и примеряет его кепку.
Ирина Пегова поздравляет с днем рождения свою дочь:
«Танюша! Спасибо , что ты выбрала меня ! Ты идеальная дочь , повезло! мне , как матери, есть к чему стремиться... люблю безгранично , безоговорочно!», пишет актриса.
Максим Галкин доказал, что, несмотря на возраст, он все еще отлично выглядит. Как отмечают в комментариях подписчики, Пугачевой повезло.
Мила Сивацкая хвастается своей укладкой, и делится фотографией с натуральным мейком, но элегантными, роскошными волнами.
Ляйсан Утяшева тоже радуется снятию ограничений в Москве, и отметила это прогулкой по столице.
Актриса Екатерина Климова тоже решила покорять TikTok и уже опубликовала забавное видео со съемок.
Саша Бортич наслаждается заслуженным отдыхом в семейном кругу, и проводит время с мужем и маленьким сыном. Нюша раскрыла вчерашнюю интригу, куда она направлялась вместе с дочкой Симбой. Сегодня она публикует фотографии с отдыха на Мальдивах.
Яне Рудковской отдыхать некогда, ее ждут срочные проекты. В сегодняшней публикации она показала не квартиру, а офис, который оказался не менее роскошным.
Олеся Судзиловская тоже работает. В своем посте она напугала подписчиков фотографией в кровавом гриме.
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой, Милы Сивацкой, Яны Рудковской, Ирины Понаровской, Саши Бортич, Нюши, Стеши Маликовой, Ляйсан Утяшевой, Максима Галкина, Ирины Пеговой, Олеси Судсиловской
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