28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Понаровская радуется тому, что ночные заведения в Москве снова открываются и возвращаются концерты. В своем Instagram она публикует фото в элегантном черном жакете. Не менее стильно выглядит и Светлана Бондарчук, которая блеснула в эффектных кожаных светлых шортах.

Стеша Маликова делится фотографиями с семейного отдыха. На фото она позирует вместе со своим отцом, Дмитрием Маликовым, и примеряет его кепку.

Ирина Пегова поздравляет с днем рождения свою дочь:

«Танюша! Спасибо , что ты выбрала меня ! Ты идеальная дочь , повезло! мне , как матери, есть к чему стремиться... люблю безгранично , безоговорочно!», пишет актриса.