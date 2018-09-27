28 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Надежда Михалкова показала свое утро: «Хорошо что дети успели снять фотографию своих подарков, когда я проснулась, завтрак был съеден, шарики сдуты, подарки распакованы. Хорошо, хоть кофе они не пьют — оставили».

Старший сын Владимира Преснякова навестил младшего брата и папа присоединился к их играм: