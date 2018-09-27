28 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Стриженова поделилась секретом утренних смен: «Спать на рабочем месте не воспрещается! Если ты с пяти утра в эфире отработал, страну разбудил, эстафету коллегам в передвижной студии передал, а теперь дежуришь до конца программы на случай, если прервется связь с улицей и придется снова вещать из Останкино.... Р.S.: Одно условие — не размазать грим и не помять прическу!»
Надежда Михалкова показала свое утро: «Хорошо что дети успели снять фотографию своих подарков, когда я проснулась, завтрак был съеден, шарики сдуты, подарки распакованы. Хорошо, хоть кофе они не пьют — оставили».
Старший сын Владимира Преснякова навестил младшего брата и папа присоединился к их играм:
Ева Лонгория познакомила сына с Викторией Бекхэм. Сергей Жуков гордится детьми: «Пока папка гастролирует, молодежь на расслабоне пробегает Cambridge mile! Ни дня без спорта».
Сергей Лазарев похвастался результатами занятий: «Ну и у кого бицуха больше? У меня или у тренера». Татьяна Навка показала очередную позу: «Доброе пятничное, дождливое утро! И это не повод, чтобы лежать на диванах. Все в спортзал». Виктория Дайнеко вернулась к танцам: «Танцы - это всегда круто. Еще круче когда они для новых песен».
Беременная Ирена Понарошку рассказала, почему не пьет витамины:
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Какие мультивитамины самые лучшие? НИКАКИЕ!!! 🙅🏻♀️🙅🏻♀️🙅🏻♀️ Меня атаковали беременные с этим вопросом, поэтому еще раз повторяю: ЛЮБЫЕ МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ - ЗЛО! 👹 Принимать можно и нужно только те витамины и минералы, которых вам не хватает - после того, как вы сдадите анализы, пройдете биорезонансную или кинезиологическую диагностику! 🔬📈 Уже доказана связь между повальным увлечением витаминами и ростом числа онкологических заболеваний! Мультивитамины могут провоцировать развитие как доброкачественных, так и злокачественных опухолей, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, отложения камней и т.д. Это не голословные утверждения, если вы потратите час своего времени на изучение темы, порасспросите «Гугл» или «Яндекс», вы найдёте ссылки на десятки статей и исследований, проведенных на сотнях тысяч человек, продолжительностью от года до 12 лет! 👨🏻⚕️ И вдвойне опасен неоправданный прием БАДов, витаминных и минеральных комплексов для беременных, детей и стариков - как раз тех самых людей, здоровье которых всем так хочется поддержать «витаминчиками»! 😔 Два года назад я была на лекции Татьяны Олеговны Нормантович, акушера-гинеколога, главврача ПМЦ на Севастопольском, роды у которой стоят 500 000 (!!!) рублей. Она могла бы продавать своим пациенткам витамины для беременных мешками! 💰💰💰 Но Татьяна Олеговна говорит то же самое: не нужны беременным никакие мультивитамины! ⛔️💊 Если врач назначает вам или вашему ребенку комплексные витаминные добавки - это повод задуматься и поискать другого врача! И не имеет значения, центрум это, витрум или модный органический бренд с iHerb! 🤷🏻♀️ Кстати, на этом месте могла бы быть реклама очень нарядных и очень полезных витаминов для беременных. Или вкусных детских желатиновых «витамишек». Но их никогда не было и не будет в моем блоге, хотя на рекламные бюджеты фарминдустрии я могла бы уже вызывать Райана Гослинга мужем на час - поменять прокладку в кране! 😅 Вот. Сорри за недержание восклицательных знаков, накипело! 💨 #ЛекарствоОтЗдоровья #ДежурнаяАптека
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Фото и видео: instagram