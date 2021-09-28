28 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиана Шульгина опубликовала милое совместное фото с мужем Арсением – пара погуляла на свадьбе у друзей.

Лиза Арзамасова выложила забавное домашнее фото с прической в стиле Минни-Маус и порассуждала о том, является ли львицей мама Льва – маленький сын актрисы оказался именно этого знака Зодиака.

Кристина Асмус радуется свободе – актриса сбежала от работы и людей и отправилась в отпуск в Карелию.