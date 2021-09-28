28 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katerinashpitsa
Лиана Шульгина опубликовала милое совместное фото с мужем Арсением – пара погуляла на свадьбе у друзей.
Лиза Арзамасова выложила забавное домашнее фото с прической в стиле Минни-Маус и порассуждала о том, является ли львицей мама Льва – маленький сын актрисы оказался именно этого знака Зодиака.
Кристина Асмус радуется свободе – актриса сбежала от работы и людей и отправилась в отпуск в Карелию.
Олеся Судзиловская вспомнила, как прошел «Кинотавр» и поделилась селфи и видео с вечеринок.
Дарья Мельникова опубликовала селфи перед началом съемок нового сезона «Ледникового периода» и поделилась впечатлениями от проекта.
Певица Asti опубликовала кадр с отдыха и восхитила поклонников шикарной фигурой.
А Катерина Шпица трогательно поздравила с днем рождения своего отца и поделилась забавными кадрами из своего детства.
Гвинет Пэлтроу отметила день рождения очень элегантно и с размахом, опубликовав кадр из эффектной фотосессии в ванной.
Вера Брежнева опубликовала забавный семейный кадр на отдыхе – вся семья в одинаковых кедах.
Мария Шумакова показала новую прическу – поклонники отметили, что непривычные гладкие и прямые волосы очень идут артистке.
Ирина Пегова подразнила поклонников уютными кадрами после бани и явно вызвала зависть поклонников.
Фото: Instagram Анна Дзюбы, Кристины Асмус, Лизы Арзамасовой, Ирины Пеговой, Лианы Шульгиной, Олеси Судзиловской, Гвинет Пэлтроу, Катерины Шпицы, Марии Шумаковой