28 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Александрова показала, как она и Игорь Верник наводят красоту перед выходом на сцену. Актриса разместила в Instagram фото, где они позируют с патчами на лице.

Оксана Федорова поделилась фото, где позирует в «золотом» облегающем платье. «Красота хоть и предоставлена глазам , может быть подана только силой ума», — написала она в микроблоге.

Екатерина Климова показала забавный момент съемок в новом фильме.