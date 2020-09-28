28 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/mar_alexandrova/
Марина Александрова показала, как она и Игорь Верник наводят красоту перед выходом на сцену. Актриса разместила в Instagram фото, где они позируют с патчами на лице.
Оксана Федорова поделилась фото, где позирует в «золотом» облегающем платье. «Красота хоть и предоставлена глазам , может быть подана только силой ума», — написала она в микроблоге.
Екатерина Климова показала забавный момент съемок в новом фильме.
В Instagram шоу «Вечерний Ургант» появились толстые фото его главных звезд — Александра Гудкова, Ивана Урганта, Дмитрия Хрусталева и других.
«Запрягаем понедельник! По утрам мы седлаем велосипеды, самокаты, автобусы, метро, авто, кто посмелее — мотоциклы, и мчим в новый день. А мне бы хотелось как-нибудь с утра прокатиться верхом! Давно этого не делала, а утром — никогда! Мне кажется, это такое пьянящее чувство свободы и единения с природой! И ещt бы вопреки трудностям верховой езды — в развевающемся платье, а не в брюках. Главная ассоциация с ковбоями у меня — лошади. Пронестись галопом по полю, надвинув шляпу на лоб. Дух захватывает! Ну или хотя бы помечтать об этом. Красота! Всем желаю в начале рабочей недели не переставать мечтать о необычном», — рассказала о своих понедельничных мечтах Катерина Шпица.
Ирина Виторган показала семейную идиллию с супругом и дочками в бассейне. Молодая жена Алека Болдуина опубликовала нежное фото с новорожденным сыном. А Хайди Клум порадовалась тому, что впервые за полгода сумела пообедать с семьей в ресторане.
Сергей Безруков поделился с поклонниками радостью: впервые за 7 месяцев он играет Пушкина.
Татьяна Тотьмянина опубликовала фото в обнимку с мужем Алексеем Ягудиным. Тутта Ларсен рассказала, что у ее семьи позитивный настрой на новую неделю и показала снимок с мужем и детьми.
Стас Костюшкин показал себя и друга Дениса Клявера с сыновьями. «Вот наше главное богатство», — подписал он фото.
Константин Крюков поделился воспоминаниями о путешествии с женой в Карелию, татьяна Нака показала фото из путешествия в Валаам.
Надежда Мейхер примерила образ Лисы Алисы.
Потап и Настя Каменских провели день вдвоем. «Человек Большой палец и Леди-ногтегрыз», — с юмором подписал музыкант снимок с супругой.
Певица Натали показала фото с мамой, а Валерий Сюткин поздравил дочь с днем рождения и опубликовал семейные фото с ней.
Дмитрий Певцов опубликовал фотографию с сыном Елисеем и собакой, сделанную в гостях у друзей.
Фото и видео: Instagram
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