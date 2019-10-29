28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Доброе утро», — поделилась Дженнифер Энистон забавным селфи с утреннего шоу.
«Сегодня всероссийский день бабушек и дедушек», — сообщила Юлия Савичева.
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Сегодня всероссийский день бабушек и дедушек! Помню, в детстве, моя тетя Оля (первая фотография, справа) часто брала меня в клуб на танцы, я забиралась на сцену и устраивала экшн вместе со всеми. На этой дискотеке, однажды, я увидела, как Оля втихаря курит. Зная мою честную натуру, тетя сказала — ты меня только не выдавай, я тебе куклу куплю. Конечно, вы уже догадались, что было дальше. 😆 Я сдала ее с потрохами, сказав: "Только Оле не говорите, хорошо? А то она мне куклу не купит!". 🤣 Дед Боря философски и по-творчески нейтрально воспринял информацию, а баба Люда, по-моему, сделала так, что весь Курган об этом узнал! 🤣 Вторая фотография слева-направо, нижний ряд — дедушка Боря, он художник, потрясающий, талантливый. К сожалению, его уже нет с нами. Бабушка Женя — воспитатель, а позже, работала на железной дороге. О ней я очень много рассказывала в интервью. Мне ее очень не хватает. Дедушка Толя — подполковник милиции в отставке. Наш, рыжий😉. Бабушка Люда — человек-мотор, человек-праздник, воспитатель, массовик-затейник! С праздником, дорогие, крепкого здоровья и долгих лет жизни, любимые бабушки и дедушки! ❤️ Позвоните своим родным, скажите лишний раз, что вы их любите. #семьямоя #савичева #родныелюди
Игорь Николаев сравнил себя сегодняшнего с собой молодым.
«Мы намочили футболки и сфоткались, вы ж не подумали, что мы вспотели?», — написал Потап.
Анна Хилькевич похвасталась: «Счастливый человек приехал вдвоем с мужем (да, мы вместе) на детокс-релакс-спа-спорт-сон терапию».
«Перед ночной сменой пытаюсь отключиться, а Солнышко не дает», — пожаловалась Ирина Пегова.
«Поза собаки лежащей на попе», — шутит Анфиса Чехова под забавной фотографией.
Ольга Бузова похвасталась креативными фанатами: «Обожаю моих поклонников. Как вам я в образе "Малефестины"?»
Ким Кардашьян похвасталась креативной дочерью: «Стиль придумала Норт».
Яна Поплавская поделилась архивной фотографией и мудрыми мыслями:
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Мы все улыбаемся одинаково ,мы знаем как имитировать счастье,когда отчаяние,горе,безысходность сковывает душу. Мы играем в прятки с социумом, который навязчиво диктует,что мы нужны только счастливые, успешные и здоровые.Вы закрывая двери своих квартир оставаясь в одиночестве, сетуете на жизнь и тихо шепчете про себя,что душа ваша страдает. Но однажды мне мне моя Бабушка сказала, что душа должна работать, пройти все стадии: страдать, ненавидеть, радоваться и любить и тогда она блуждая найдёт свою дорогу! Не жалейте свою душу! Я свою не жалею! Этот пост для тех, кто не видит пути, для тех кто пишет мне в Директ ,рассказывая свои истории и спрашивают совета. Совет прост, надо вставать и идти, даже тогда когда не видно пути и поверьте мне, ваш путь появится. #мысливслух #мы #жизнь #встаньииди #янапоплавская #всевнашихруках #свет
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Фото и видео: instagram
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