28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев сравнил себя сегодняшнего с собой молодым.

«Мы намочили футболки и сфоткались, вы ж не подумали, что мы вспотели?», — написал Потап.

Анна Хилькевич похвасталась: «Счастливый человек приехал вдвоем с мужем (да, мы вместе) на детокс-релакс-спа-спорт-сон терапию».

«Перед ночной сменой пытаюсь отключиться, а Солнышко не дает», — пожаловалась Ирина Пегова.

«Поза собаки лежащей на попе», — шутит Анфиса Чехова под забавной фотографией.

Ольга Бузова похвасталась креативными фанатами: «Обожаю моих поклонников. Как вам я в образе "Малефестины"?»

Ким Кардашьян похвасталась креативной дочерью: «Стиль придумала Норт».

Яна Поплавская поделилась архивной фотографией и мудрыми мыслями: