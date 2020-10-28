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28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Анфиса Чехова

Фото: www.instagram.com/achekhova/

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Тимати прилетел на Мальдивы, чтобы насладиться серфингом. Рэпер опубликовал живописное фото на берегу океана. «На месте», — подписал он снимок.

Экс-«ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская опубликовала видео с тренировки (она участвует в украинском аналоге шоу «Танцы со звездами»). Певица показала, какую сложную поддержку придумала и как тренировалась ее делать. «Простые задачи меня не интересуют, а только гасят интерес», — призналась она.

Певица Натали показала, какой беспорядок устраивает во время игр ее 10-летний сын Анатолий.

Жена Гарика Мартиросяна опубликовала фото с десятками воздушных шаров. «Идем с Гариком сына поздравлять с днем рождения. Даниэль сегодня второй десяток разменял», — написала Жанна.

Елена Валюшкина показала занимательные кадры со съемок нового фильма и непроснувшегося Евгения Сидихина.

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками красивыми фотографиями прекрасного осеннего Стамбула. «Хэллоувинчик надвигается. Вы уже приготовили себе костюмы? Или считаете, что это американский праздник бесовщины и нам негоже его отмечать?», — поинтересовалась она.

Сестра Натальи Подольской Юлиана показала милое фото с новорожденным племянником Ваней Пресняковым. «Человек пришел на завтрак», — подписала она снимок.

Фото: https://www.instagram.com/yuliana_pod/

Пуговке из «Папиных дочек» Екатерине Старшовой исполнилось 19 лет. Актриса поблагодарила всех за поздравления и извинилась, что не может ответить каждому. «Мне очень приятно», — добавила она.

Елизавета Башарова поздравила брата с днем рождения и показала детские фото с ним. «33 года знаю и люблю этого парня! С днем рождения, братишка! Люблю, ценю, дорожу», — написала она в Instagram.

Похорошевшая после расставания с мужем Пелагея похвасталась стройными ногами в задорном платье в горох.

Юлия Такшина похвасталась кадрами яркой осенней фотосессии.

Дарья Повереннова в День бабушек и дедушек показала подписчикам теплые семейные фото. «Сегодня День бабушек и дедушек! Я не застала ни одного из моих дедов, но бабушки сыграли огромную роль в моей жизни! Бабушка Надя, мамина мама, меня практически воспитала. (Мама очень много работала и ездила на гастроли по городам и весям.) У бабы Поли (папиной мамы) я провела несколько прекрасных летних месяцев в маленьком городе Ялуторовске, что под Тюменью.

Мой дед, актер Сергей Лукьянов, оказал влияние на меня при выборе профессии. И мне ужасно приятно, что деда любят миллионы моих соотечественников! Бабушки и дедушки сыграли огромную роль в жизни моей дочери, Полины! Если бы не они, моя дочь не стала бы тем, кем она стала, а я бы не смогла выстроить свою карьеру! Здоровья всем бабушкам и дедушкам! И светлая память ушедшим...», — написала актриса в блоге.

Фото и видео: Instagram Дарьи Поверенновой, Пелагеи, Юлии Такшиной, Екатерины Старшовой, Елизаветы Башаровой, Юлианы Подольской, Анфисы Чеховой, Елены Валюшкиной, Жанны Мартиросян, Натали, Надежды Мейхер-Грановской, Тимати

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