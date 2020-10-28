28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Пуговке из «Папиных дочек» Екатерине Старшовой исполнилось 19 лет. Актриса поблагодарила всех за поздравления и извинилась, что не может ответить каждому. «Мне очень приятно», — добавила она.

Елизавета Башарова поздравила брата с днем рождения и показала детские фото с ним. «33 года знаю и люблю этого парня! С днем рождения, братишка! Люблю, ценю, дорожу», — написала она в Instagram.

Похорошевшая после расставания с мужем Пелагея похвасталась стройными ногами в задорном платье в горох.