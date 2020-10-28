28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/achekhova/
Тимати прилетел на Мальдивы, чтобы насладиться серфингом. Рэпер опубликовал живописное фото на берегу океана. «На месте», — подписал он снимок.
Экс-«ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская опубликовала видео с тренировки (она участвует в украинском аналоге шоу «Танцы со звездами»). Певица показала, какую сложную поддержку придумала и как тренировалась ее делать. «Простые задачи меня не интересуют, а только гасят интерес», — призналась она.
Певица Натали показала, какой беспорядок устраивает во время игр ее 10-летний сын Анатолий.
Жена Гарика Мартиросяна опубликовала фото с десятками воздушных шаров. «Идем с Гариком сына поздравлять с днем рождения. Даниэль сегодня второй десяток разменял», — написала Жанна.
Елена Валюшкина показала занимательные кадры со съемок нового фильма и непроснувшегося Евгения Сидихина.
Анфиса Чехова поделилась с подписчиками красивыми фотографиями прекрасного осеннего Стамбула. «Хэллоувинчик надвигается. Вы уже приготовили себе костюмы? Или считаете, что это американский праздник бесовщины и нам негоже его отмечать?», — поинтересовалась она.
Сестра Натальи Подольской Юлиана показала милое фото с новорожденным племянником Ваней Пресняковым. «Человек пришел на завтрак», — подписала она снимок.
Пуговке из «Папиных дочек» Екатерине Старшовой исполнилось 19 лет. Актриса поблагодарила всех за поздравления и извинилась, что не может ответить каждому. «Мне очень приятно», — добавила она.
Елизавета Башарова поздравила брата с днем рождения и показала детские фото с ним. «33 года знаю и люблю этого парня! С днем рождения, братишка! Люблю, ценю, дорожу», — написала она в Instagram.
Похорошевшая после расставания с мужем Пелагея похвасталась стройными ногами в задорном платье в горох.
Юлия Такшина похвасталась кадрами яркой осенней фотосессии.
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Вот она, плодоносная осень! Поздновато ее привели. А пятнадцать блаженнейших весен Я подняться не смела с земли. Я так близко ее разглядела, К ней припала, ее обняла, А она в обреченное тело Силу тайную тайно лила. Спасибо за фото моей @tyurina_valeriya Мейк @marinarubens.ru #ахматова #осень #юлиятакшина
Дарья Повереннова в День бабушек и дедушек показала подписчикам теплые семейные фото. «Сегодня День бабушек и дедушек! Я не застала ни одного из моих дедов, но бабушки сыграли огромную роль в моей жизни! Бабушка Надя, мамина мама, меня практически воспитала. (Мама очень много работала и ездила на гастроли по городам и весям.) У бабы Поли (папиной мамы) я провела несколько прекрасных летних месяцев в маленьком городе Ялуторовске, что под Тюменью.
Мой дед, актер Сергей Лукьянов, оказал влияние на меня при выборе профессии. И мне ужасно приятно, что деда любят миллионы моих соотечественников! Бабушки и дедушки сыграли огромную роль в жизни моей дочери, Полины! Если бы не они, моя дочь не стала бы тем, кем она стала, а я бы не смогла выстроить свою карьеру! Здоровья всем бабушкам и дедушкам! И светлая память ушедшим...», — написала актриса в блоге.
Фото и видео: Instagram Дарьи Поверенновой, Пелагеи, Юлии Такшиной, Екатерины Старшовой, Елизаветы Башаровой, Юлианы Подольской, Анфисы Чеховой, Елены Валюшкиной, Жанны Мартиросян, Натали, Надежды Мейхер-Грановской, Тимати
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