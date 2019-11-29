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28 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Александра Реввы

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

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Любовь Толкалина показала фото из путешествия: «Кто знает, зачем в Тауэре Вороны? Это многовековая традиция ,имеющая символическое значение для Британии.популяция воронов, у каждого из которых есть имя!!!находится на государственном обеспечении......и за ними ухаживает специально уполномоченный член церемониальной йоменской стражи Тауэра — Смотритель воронов Ravenmaster».

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Фото и видео: instagram

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