28 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Лобода взбудоражила всех кадром со съемок нового клипа.
Наталья Водянова поздравила сестру-инвалида: «Почти всем в своей жизни я обязана тому, что выросла в одной семье с этой, вдохновляющей, прекрасной девушкой — моей младшей сестрой Оксаной. С днем варения, родная! Спасибо тебе за все».
Любовь Толкалина показала фото из путешествия: «Кто знает, зачем в Тауэре Вороны? Это многовековая традиция ,имеющая символическое значение для Британии.популяция воронов, у каждого из которых есть имя!!!находится на государственном обеспечении......и за ними ухаживает специально уполномоченный член церемониальной йоменской стражи Тауэра — Смотритель воронов Ravenmaster».
Анна Седокова показала макияж, который ей сделала младшая дочь: «Из идеального у меня сегодня макияж от известного в LA визажистов Мо, а мне никогда не стать идеальной конечно».
Мария Погребняк с мамой отправились в оздоровительную клинику.
Елена Захарова показала, как работает над фигурой: «Стремление к совершенству продолжается. Хорошего всем настроения».
«Моя профессия "секс -символ"», — похвастался Стас Костюшкин накачанным торсом.
Роман Костомаров рассказал о приключении, которое ожидает его детей: «Поехали мои карапузы!!!! Какое же счастье для них поезд!!! Хотя в детстве думаю для всех это что-то такое».
Александр Ревва похвастался селфи с Сергеем Безруковым: «В любимом Екатеринбурге встретил любимого Артиста и хорррррошего Человека».
Светлана Бондарчук собралась на свидание: «Где поужинать?? Советуйте вкусные рестораны».
Фото и видео: instagram
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