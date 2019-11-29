28 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Лобода взбудоражила всех кадром со съемок нового клипа.

Наталья Водянова поздравила сестру-инвалида: «Почти всем в своей жизни я обязана тому, что выросла в одной семье с этой, вдохновляющей, прекрасной девушкой — моей младшей сестрой Оксаной. С днем варения, родная! Спасибо тебе за все».

Любовь Толкалина показала фото из путешествия: «Кто знает, зачем в Тауэре Вороны? Это многовековая традиция ,имеющая символическое значение для Британии.популяция воронов, у каждого из которых есть имя!!!находится на государственном обеспечении......и за ними ухаживает специально уполномоченный член церемониальной йоменской стражи Тауэра — Смотритель воронов Ravenmaster».

Анна Седокова показала макияж, который ей сделала младшая дочь: «Из идеального у меня сегодня макияж от известного в LA визажистов Мо, а мне никогда не стать идеальной конечно».