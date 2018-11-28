28 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Боня продолжает праздновать свою «неделю рождения».

Валерия и Иосиф Пригожин показали новые фотографии: «На фото еще без орденов, но уже в приподнятом настроении», «Готовимся поздравлять потрясающего, выдающегося человека- легенду, без которого трудно представить телевидение моего детства, да и современное тоже, Юрия Николаева с юбилеем».

Светлана Зейналова поделилась новогодним настроением: