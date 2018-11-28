28 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова показала сделанное накануне нежное фото: «Мой вечерний котенок». Лена Темникова тоже поделилась снимком с дочкой: «Мое сокровище».
Дима Билан радуется снегу: «Снова дожди !!! Ну .. слегка подмороженные )) с первым убедительным снегом».
Любовь Толкалина рассказала о вредной привычке: «Бывают дни ..... а у вас бывают?»
Дмитрий Певцов сообщил о начале поста:
ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ! НАЧИНАЕТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (Протоиерей Владимир Вигилянский) Уж сколько было сказано про посты, а всё равно, как только он начинается, всё те же вопросы: что можно, что нельзя. (Повторяю то, о чем я писал не раз). Отвечаю кратко примерно так: «гастрономию» ставим на последнее место - она не цель, а средство. С ее помощью добиваемся пяти вещей. Первое. УЧИМСЯ МОЛИТЬСЯ. Прибавляем к тому, что имеем, ещё что-то. Если дома вообще не молимся, то творим, хоть краткую, но регулярную молитву. Если совершаем утреннее и вечернее правило, то начинаем ежедневно или читать Псалтырь, или главу из Евангелия. Если ходим в храм только в воскресенье, то прибавляем ещё хотя бы один день в будни. Второе. УЧИМСЯ БОРОТЬСЯ С ГРЕХАМИ. Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений выбрать самое маленькое и попробовать его победить. Ну, например, навык высказывать своё недовольство по поводу всего, что видишь или слышишь. Или обсуждать с близким другом (подругой) третьи лица. Или употреблять в разговоре бранные слова. Или держать старую обиду на родственника (начальника, учительницу, соседа и т.п.). Как это победить? Ежедневно молиться за него. Третье. УЧИМСЯ ПОКАЯНИЮ. Выбираем из списка грехов самые тайные – те, которые скрыты от глаз окружающих и за которые особенно стыдно. Идём на исповедь и спрашиваем священника, как с ними бороться. Священник – человек опытный, он наверняка посоветует то, что надо. Четвертое. УЧИМСЯ ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА. «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 35-36). Каждый день вечером испытываем свою совесть: какое доброе дело я сделал сегодня? Кого утешил, кому помог, кому уделил время и т.д.? Если этого не было, то осознать, что день прожил зря. Пятое. УЧИМСЯ РАДОВАТЬСЯ. Красоте Божиего мира. Божиим дарам и талантам, которыми наделены люди. Проявлениям любви, сострадания, милосердия. Обретению смыслов, логики, гармонии, истины. Короче, всему тому, что нас приближает к Богу. Со спасительным и радостным Рождественским постом вас, друзья!
Виктория Боня продолжает праздновать свою «неделю рождения».
Валерия и Иосиф Пригожин показали новые фотографии: «На фото еще без орденов, но уже в приподнятом настроении», «Готовимся поздравлять потрясающего, выдающегося человека- легенду, без которого трудно представить телевидение моего детства, да и современное тоже, Юрия Николаева с юбилеем».
Светлана Зейналова поделилась новогодним настроением:
Немного ёлочек в ленту! А у вас есть уже новогоднее настроение? У меня...странное чувство. В прошлом году не было вообще никакого желания справлять: голова была занята будущим ребёнком, надо было разбираться с множеством текущих дел, копить деньги на Роды... мы даже и не готовились! Купили елку рядом с домом, заехали в магазин за готовыми салатами, в 23.00 досрочно выпустили салюты, утопая по колено в грязи, и в 00.15, после Президента, легли спасть 😆😆 а в этом году почему -то начинает хотеться Сказки! Праздника! Нового платья! Салата оливье и толпы пьяных друзей орущих в окно и машущих флажками. Только орать то нельзя -ребёнок спит))) и елку ставить некуда манеж занял всё свободное место 🤣🤣🤣 но что нибудь придумаю! Уж шампанского и фейерверков точно закуплю «миллион». А главное вот ещё! Чтобы СНЕГ был на Новый год! #новыйгод #новыйгод2019 #праздник #салют #фейерверк #оливье #🍾 #шкодим #веселимся #снег #елка #будемвеселиться
Елена Исинбаева — оптимизмом: «Я верю, что могу летать... А вы верите в свои возможности?»
Натали показала, как перевоплощалась в Сергея Зверева.
Владимир Пресняков показао фото с знаменитыми друзьями.
Фото и видео: instagram