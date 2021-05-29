28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
До начала лета осталось совсем немного, и еще есть шанс успеть подготовиться к пляжному сезону. Юлия Ковальчук активно им пользуется. Как призналась она в своем блоге, в ее арсенале: физическая нагрузка - любая, главное тратить больше калорий, чем потребляешь; умеренное питание, которое включает в себя отказ от ряда продуктов (лук, чеснок, перец, редис, капуста), которые приводят к дискомфорту в желудке, почти полный отказ от алкоголя; массажи и процедуры по телу; витамины после консультации у врача.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliakovalchuk / Instagram
Кортни Кардашьян не стесняется признаваться: она позволяет себе совсем не полезные чит-милы. Настя Ивлеева гордится своей стройностью.
Юлианна Караулова, наоборот, гордится временным отсутствием талии и ждет встречи с малышом: «Привет, 41. И я это не о годах, если что)) Ожидание, кажется, немножко затягивается. Зато каждое утро в моем телефоне по 10 сообщений с вопросом: "Как дела?"».
Елена Воробей с дочкой обновляют гардероб на лето.
Лена Темникова пользуется хорошей погодой для катания на самокате.
Анастасия Волочкова - тоже «чистит перышки».
Анастасия Веденская примерила яркий образ, правда не для повседневной жизни: «Люблю смешных и бешеных героинь».
Бритни Спирз тоже репетирует выступления:
«Пуговка» из «Папиных дочек» рассказала, чем занимается сейчас:
Екатерина Андреева наслаждается свободой:
Юлия Меньшова с удовольствием проводит время с семьей: «Вечер дома 🤍 #еслибзналивыкакмнедороги...»
Фото: Instagram
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