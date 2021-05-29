28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кортни Кардашьян не стесняется признаваться: она позволяет себе совсем не полезные чит-милы. Настя Ивлеева гордится своей стройностью.

Юлианна Караулова, наоборот, гордится временным отсутствием талии и ждет встречи с малышом: «Привет, 41. И я это не о годах, если что)) Ожидание, кажется, немножко затягивается. Зато каждое утро в моем телефоне по 10 сообщений с вопросом: "Как дела?"».

Елена Воробей с дочкой обновляют гардероб на лето.

Лена Темникова пользуется хорошей погодой для катания на самокате.

Анастасия Волочкова - тоже «чистит перышки».

Анастасия Веденская примерила яркий образ, правда не для повседневной жизни: «Люблю смешных и бешеных героинь».

Бритни Спирз тоже репетирует выступления: