28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Макаров показал нежное фото с женой.

Ольга Бузова поделилась настроением: «Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что — не понимаем, ты опять новая! — а я всего лишь стала ходить с прямым пробором. Вот так маленькая деталь может добавить новую изюминку. Настроение #юность, даже краситься не хочется».

«Что — то давно я ничего спортивного не размещала в ленте. Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, прям не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче. А знаете, это в продолжение нашего разговора о том, сколько нужно денег, чтобы радоваться своему отражению в зеркале. Что посеешь, то и пожнешь», — рассуждает Валерия в блоге.