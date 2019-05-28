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28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Мартина Киркорова

Как звезды провели минувший день — читайте в нашем дайджесте.

Игорь Макаров показал нежное фото с женой.

Ольга Бузова поделилась настроением: «Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что — не понимаем, ты опять новая! — а я всего лишь стала ходить с прямым пробором. Вот так маленькая деталь может добавить новую изюминку. Настроение #юность, даже краситься не хочется».

«Что — то давно я ничего спортивного не размещала в ленте. Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, прям не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче. А знаете, это в продолжение нашего разговора о том, сколько нужно денег, чтобы радоваться своему отражению в зеркале. Что посеешь, то и пожнешь», — рассуждает Валерия в блоге.

Слегка располневший Сергей Жуков похвастался уловом:

Роман Костомаров поделился видео: «Ужас как мне страшно смотреть на это!!! Это не лед а асфальт и техника как у Аллы Михеевой!!!! Безбашенная и очень эмоциональная. Короче в пот бросает даже!!»

Игорь Николаев не отстает:

Мария Погребняк призналась, что хочет стать очень многодетной мамой: «Я бы хотела ещё минимум троих деток, 1 дочку и 2 пацанов! Это счастье иметь большую семью и быть многодетными родителями».

Филипп Киркоров показал фото детей с двоюродной бабушкой.

«Ну а как вам такая "Зина из магазина"? Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты», — показала игривое фото Анастасия Волочкова.

Альбина Джанабаева пожаловалась на погоду: «Ну, как вам сегодняшняя жара??? аж +29!!! Как всегда лето в Москве наступило за один день... Все в поисках кондиционера или форточки с ветерочком».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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