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28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Леонида Агутина
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

«Всех причастных и доброжелателей с Праздником! С Днем Пограничника! Со столетием погранвойск», — написал в блоге Леонид Агутин.

Татьяна Навка мотивирует подписчиков сложными позами: «Понедельник-день тяжелый!! Но главное преодолеть свою лень». «Всегда на высоте», — показала шпагат на коне Анастасия Волочкова.

Юлия Барановская провела день с детьми, гуляя по Москве. «Ты - мудрый и седой, годы за спиной, но скажу тебе я: "Здравствуй, Милый! Посмотри ведь это я - Петербурженка твоя..." С Днем Рождения, любимый город! #СанктПетербург #315лет», — написала Зара.

«Ровно год назад мы получили Божью благодать в таинстве венчания, чтобы построить единый союз мыслей и любви в нашей семье! Год назад мы испытали духовное слияние души и тела двух любящих сердец и готовы и дальше нести радость и счастье друг для друга, наших деток, нашей семьи... Я счастлив, что наши чувства только крепнут год от года! И я люблю тебя, моя любимая @burdregina и сохраню нашу любовь на века...», — поведал Сергей Жуков.

Фанаты Анны Хилькевич по форме ее живота определили, что родится мальчик. Поклонники Любови Толкалиной обсуждают ее платье для открытия Кинотавра: «Можно хоть замуж...»

Ольга Куриленко похвасталась: ее не утвердили на роль женщины ее возраста из-за того, что она выглядит моложе.

Анита Цой побрила виски:

🙄🤔😂

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)

Марина Анисина похвасталась красивой мамой: «Bonne fete des Meres! Сегодня во Франции День Мам.На фото я со своей красавицей мамочкой.С праздником всех нас,дорогие мамы».

Яна Рудковская надела ультракороткую юбку на поках LV:

Глафира Тархинова похвасталась уловом: «Осьминог полетит в Москву! Может подскажите рецепт приготовления???!!! Еще немного Тихого океана...я с ним подружилась #камчатка».

Сергей Лазарев обрел друга: «Друзья) у меня радостная новость) я взял себе вторую собаку из приюта)) ее зовут Лиса)). Так что теперь у меня 2 собаки). Если вы хотите завести собаку- НЕ покупайте, а возьмите из приюта! Там много хороших, красивых, добрых и ласковых собак! Приезжайте на выставки, которые устраивают приюты, ( я постоянно выкладываю посты о разных подобных выставках) знакомьтесь с собачками и если понравится забирайте домой)) #сергейлазарев #Дейзи #Лиса @vsemposobake #подароксудьбы_Лиса Лиса,была участницей выставки #всемпособаке18 ! Следующая выставка пройдет 16 сентября».

Фото: instagram

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