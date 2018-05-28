28 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Всех причастных и доброжелателей с Праздником! С Днем Пограничника! Со столетием погранвойск», — написал в блоге Леонид Агутин.

Татьяна Навка мотивирует подписчиков сложными позами: «Понедельник-день тяжелый!! Но главное преодолеть свою лень». «Всегда на высоте», — показала шпагат на коне Анастасия Волочкова.

Юлия Барановская провела день с детьми, гуляя по Москве. «Ты - мудрый и седой, годы за спиной, но скажу тебе я: "Здравствуй, Милый! Посмотри ведь это я - Петербурженка твоя..." С Днем Рождения, любимый город! #СанктПетербург #315лет», — написала Зара.

«Ровно год назад мы получили Божью благодать в таинстве венчания, чтобы построить единый союз мыслей и любви в нашей семье! Год назад мы испытали духовное слияние души и тела двух любящих сердец и готовы и дальше нести радость и счастье друг для друга, наших деток, нашей семьи... Я счастлив, что наши чувства только крепнут год от года! И я люблю тебя, моя любимая @burdregina и сохраню нашу любовь на века...», — поведал Сергей Жуков.

Фанаты Анны Хилькевич по форме ее живота определили, что родится мальчик. Поклонники Любови Толкалиной обсуждают ее платье для открытия Кинотавра: «Можно хоть замуж...»

Ольга Куриленко похвасталась: ее не утвердили на роль женщины ее возраста из-за того, что она выглядит моложе.