28 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева поздравила дочь и показала ее стильное черно-белое фото: «С Днем Рождения, Моя девочка! Пусть страдания и разочарования пройдут по касательной. Будь».
Ксения Бородина показала, как выглядела в детстве.
Валентин Юдашкин поздравил внука: «Вот уже и первый праздник ! С днем рождения Малыш!!!!»
Алика Смехова поблагодарила всех за поздравления: «Спасибо моим друзьям и подписчикам за тёплые слова и сердечные пожелания! Каждое ваше пожелание прочла. Вы даете мне силы и желание продолжать в том же духе».
Павел Воля показал милое фото с женой: «Мертвое море. Живые люди. Смеемся».
Кристина Орбакайте поделилась нежным снимком с мужем — сейчас они находятся на горнолыжном курорте.
Сати Казанова с мужем путешествуют по Исландии.
Игорь Николаев поделился фотографией в шортиках: «И все-таки я успел на этот матч: Роджер Федерер — Даниил Медведев!»
Виктория Лопырева поделилась новой фотографией в купальнике: «Обычная жизнь в цвете. Есть места на планете обладающие более мощной светлой энергией. Майами — одно из них. Тут легче медитировать и строить свою реальность».
Нюша рассказала, как восстанавливается после родов:
Всем привет😘После очередной тренировки, собрала для вас мои топ-5 упражнений по восстановлению💫Кстати, все они подходят женщинам в период восстановления после родов без противопоказаний врача! 1. Диафрагмальное дыхание - обильно насыщает кровь кислородом и, при регулярном выполнении, помогает избавиться от лишнего веса🙌 2. Активизация поперечной мышцы живота в разных положениях - вакуум, пилатес - hundred. Вообще, в моих тренировках очень много упражнений из пилатеса. 3. Активизация глубоких мышц таза в разных положениях - «лифт» - поочередно напрягаем и расслабляем мышцы 🍑, с каждым разом усиливая интенсивность воздействия)) 4. Мертвый жук...) вот и думайте теперь, что это))) 5. Плечевой мост. Ещё одно упражнение из пилатеса называется shoulder bridge. Спросите о кардио - разумеется) Этой нагрузки хватает на танцах👌 А у вас есть любимые упражнения??)
Вера Брежнева рассказала об операции по восстановлению зрения: «Мое зрение стало портиться в 3м классе. 9 лет. Миопия, спазм аккомодации. Частично генетическая предрасположенность (Папа и дедушка с миопией), частично быстрый рост организма, нагрузки в школе. Так и началось. Очки. Лечение. Больница. Операция (склеропластика) Снова лечение. Снова очки. И так до 18ти лет. Хотя лазер появился в нашем городе, когда мне было 15, но до 17-18ти лет, точно не помню, нельзя делать коррекцию. Растет и формируется глазное яблоко. Да и даже если бы разрешили операцию — у нас все равно не было на неё денег. Куда на нее, даже на линзы. Поэтому очки. И не из оптики, а с рынка. Насобирала деньги в 21. То есть с 9ти лет прошло 12)) Это была моя навязчивая идея. Я мечтала об этом, поэтому о страхе даже речи быть не могло) как только я начала зарабатывать, сначала обеспечила семью, затем уже стала собирать на операцию. На тот момент у меня уже был ребенок. Я не помню деталей и нюансов. Помню, как пришла в клинику. Прошла все обследования. Сдала все анализы. Назначили дату операции. Приехала туда в очках. Самое странное было — распорка век)) когда такой штуковиной держат веки, чтобы ты не моргал. Мне только сказали, дыши спокойно и равномерно. Боли сильной я не помню (прошло 15 лет) помню, что после все было чуть мутно и сильно ярко светило солнце. Я поехала домой (не за рулем). Дома закрыла шторы. Любой яркий свет воспринимался некомфортно. Отдыхала, а вечером уснула. Утром проснулась, ищу очки на тумбочке, на полу у кровати, и в процессе понимаю, что я и без них вижу... а раньше не видела дальше вытянутой руки (перед операцией было -4,5/-4,75). Хотела попрыгать на кровати от радости, но пока нельзя было двигаться так активно, поэтому я просто пошла рассматривать все вокруг и радоваться тому, что вижу без очков!!! Линзы так же мне больше не приходится носить».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram