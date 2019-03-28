28 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева рассказала об операции по восстановлению зрения: «Мое зрение стало портиться в 3м классе. 9 лет. Миопия, спазм аккомодации. Частично генетическая предрасположенность (Папа и дедушка с миопией), частично быстрый рост организма, нагрузки в школе. Так и началось. Очки. Лечение. Больница. Операция (склеропластика) Снова лечение. Снова очки. И так до 18ти лет. Хотя лазер появился в нашем городе, когда мне было 15, но до 17-18ти лет, точно не помню, нельзя делать коррекцию. Растет и формируется глазное яблоко. Да и даже если бы разрешили операцию — у нас все равно не было на неё денег. Куда на нее, даже на линзы. Поэтому очки. И не из оптики, а с рынка. Насобирала деньги в 21. То есть с 9ти лет прошло 12)) Это была моя навязчивая идея. Я мечтала об этом, поэтому о страхе даже речи быть не могло) как только я начала зарабатывать, сначала обеспечила семью, затем уже стала собирать на операцию. На тот момент у меня уже был ребенок. Я не помню деталей и нюансов. Помню, как пришла в клинику. Прошла все обследования. Сдала все анализы. Назначили дату операции. Приехала туда в очках. Самое странное было — распорка век)) когда такой штуковиной держат веки, чтобы ты не моргал. Мне только сказали, дыши спокойно и равномерно. Боли сильной я не помню (прошло 15 лет) помню, что после все было чуть мутно и сильно ярко светило солнце. Я поехала домой (не за рулем). Дома закрыла шторы. Любой яркий свет воспринимался некомфортно. Отдыхала, а вечером уснула. Утром проснулась, ищу очки на тумбочке, на полу у кровати, и в процессе понимаю, что я и без них вижу... а раньше не видела дальше вытянутой руки (перед операцией было -4,5/-4,75). Хотела попрыгать на кровати от радости, но пока нельзя было двигаться так активно, поэтому я просто пошла рассматривать все вокруг и радоваться тому, что вижу без очков!!! Линзы так же мне больше не приходится носить».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram