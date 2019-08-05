28-летняя жена Александра Цекало с юмором прокомментировала слухи о беременности

Напомним, Эрвин вышла замуж за Цекало в начале 2019 года. Их брак зарегистрировали в США, где живет Дарина. До нее известный продюсер официально был женат три раза. Третьей его супругой в течение 10 лет была сестра Веры Брежневой – Виктория Галушка. Она родила Цекало сына и дочь.