28-летняя жена Александра Цекало с юмором прокомментировала слухи о беременности

Молодая жена Александра Цекало – Дарина Эрвин с юмором ответила на слухи о своей беременности. В Instagram модель и художник разместила коллаж, сделанный из снимка УЗИ и бургера. «Мы так смеялись над фэйковыми новостями. Спасибо, ребята», - написала Дарина.
Фото: Instagram
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что 58-летнего продюсера с женой видели в одном из известных столичных перинатальных центров. Тогда и появилась информация, что супруги скоро впервые станут родителями.
Напомним, Эрвин вышла замуж за Цекало в начале 2019 года. Их брак зарегистрировали в США, где живет Дарина. До нее известный продюсер официально был женат три раза. Третьей его супругой в течение 10 лет была сестра Веры Брежневой – Виктория Галушка. Она родила Цекало сына и дочь.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Star face
Видео: Instagram
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