Архивные фотографии звезд, моменты счастья и многое другое — все, чем делились звезды в эту среду, смотрите в нашем дайджесте

Яна Рудковская трогательно поздравила сына: «С Днем Рождения, Коленька! Вот уже первая серьезная дата! 15 лет ! Хочу пожелать тебе так же хорошо учиться , продолжать играть в футбол и заниматься музыкой ! Твой дебютный клип уже собрал 700 тыс просмотров меньше чем за месяц , твой трек с Владом @vladislav_ramm зашел в топ -5 iTunes и Goggle Play самостоятельно , без моей помощи ! Я знаю , что это только начало сложного пути на музыкальный Олимп, но я верю в тебя , ты -молодец ! Оставайся всегда таким же добрым и настоящим , мы тебя очень любим».

Анфиса Чехова снова продемонстрировала свои формы и поделилась забавными наблюдениями: «Солик играет в капитана, брызгалка вместо весла. Гребет, по его словам, в страны, где нет даже сокровищ. Зачем, не объясняет».

Лайма Вайкуле показала архивную фотографию. «Как ваши дела? Всем хорошего дня ) Фото - взрыв из прошлого ! Всех узнали?», — обратилась она к подписчикам.

Юлия Меньшова тоже поделилась архивным снимком, поздравив мужа с юбилеем: «Ровно 20 лет!».

Ударилась в воспоминания и Марина Анисина, показав фото с еще живой Людмилой Браташ: «Ангел Люся и мама Никиты - Ядвига Погоржельская молились за нас! И верили и приближали нашу победу! Спасибо огромное тем, кто верил нам. Мы целую вас!!!»

Наталья Подольская хвастается вязаными комплектами на пляже — на ее стройной фигуре они отлично смотрятся. Катя Лель показала, чего стоит ей поддерживать себя в тонусе: «Статика с мячиком 3.5 кг не так легка как кажется на первый взгляд»