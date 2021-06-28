28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анастасия Решетова поделилась кадром со своим сыном Ратмиром и порассуждала о том, как правильно вести себя при развале семьи.
Семен Слепаков в маске сочинил остросоциальные стихи про коронавирус и вакцины.
Яна Рудковская поздравила с днем рождения своего старшего сына Колю.
Ольга Бузова поделилась ярким кадром с сафари.
Алсу в своем блоге поздравила себя с днем рождения и опубликовала стильные фото в женственном платье с открытыми плечами.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alsou_a
Лиана Шульгина опубликовала нежное фото со своим супругом Арсением Шульгиным, вместе они дурачатся у входа в квартиру.
Лена Перминова опубликовала нежное фото своей дочери Арины с младшим сыном Сашей - это была первая всреча младшего братика с сестричкой.
Юлия Паршута в эффектном красном купальнике показала, как занимается серфингом.
Анна Седокова опубликовала забавное фото своего супруга Яниса Тиммы и их общего сына.
Катерина Шпица поделилась эффектным фото со своим сыном Германом на отдыхе в Татарстане.
Регина Тодоренко показала стильный кадр со съемок и представила эффектный образ с ярко-алой помадой.
Фото: Instagram Лены Перминовой, Анастасии Решетовой, Катерины Шпицы, Анны Седоковой, Регины Тодоренко, Юлии Паршуты, Лианы Шульгиной, Семена Слепакова, Яны Рудковской, Ольги Бузовой
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