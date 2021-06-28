28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова поделилась кадром со своим сыном Ратмиром и порассуждала о том, как правильно вести себя при развале семьи.

Семен Слепаков в маске сочинил остросоциальные стихи про коронавирус и вакцины.

Яна Рудковская поздравила с днем рождения своего старшего сына Колю.

Ольга Бузова поделилась ярким кадром с сафари.

Алсу в своем блоге поздравила себя с днем рождения и опубликовала стильные фото в женственном платье с открытыми плечами.