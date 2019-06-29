28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков тоже отдыхает с семьей: «И хоть ветер на заливе...Но полдня перед съемкой... все равно ОТДЫЫЫЫХ))))) Дышать, не надышаться))) Лето делает передышку, чтобы снова обжечь нас своей жарой) Летооооооооо.... продолжается».

Надежда Михалкова рассуждает о воспитании детей: «Когда путешествуешь без детей всегда есть время понаблюдать за семьями с детьми. Сегодня я поймала себя на мысли, что раз 20 слышала "если не поешь, в самолет не пустят", "если не поспишь, из самолета не выпустят", "если не сходишь в туалет, самолет не взлетит", "если будешь кричать, выгонят из самолета". Тут я задумалась... я не хочу сказать, что я такая хорошая и так не говорю, нет, конечно, скорее всего говорю и манипулирую, когда совсем не остается аргументов..( теперь буду следить). НО! Мне почему-то стало страшно ! Какие-то не очень честные правила игры мы, взрослые, задаем».

Лариса Гузеева показала фото из путешествия: «Ночь в Риме. Георгий просил нас Анечкой сидеть красиво».

Наталья Водянова прогулялась по маковому полю: «Маки — мои любимые цветы».

Юлия Высоцкая голодала: «#экадаши это значит день без еды».

Виктория Дайнеко призналась в любви Ляйсан Утяшевой: «Не так много у меня близких подруг, но с первого дня нашего знакомства 11 лет назад я почувствовал в ней родственную душу!»

Алика Смехова — высказалась о Филиппе Киркорове: «Мы познакомились еще совсем юными в конце 80-х, в Гнесинском училище, и вот с тех пор дружим и даже иногда встречаемся в компании общих друзей. Филипп просто огонь, Король и великан, с ним себя чувствуешь крошеной. А как он поет! Как умеет поднять настроение! Умеет смеяться и над собой тоже, а это привилегия умных и талантливых артистов».