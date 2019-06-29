logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Сергея Безрукова

О том, как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Мария Порошина отдыхает на Каспийском море. Анфиса Чехова — в ОАЭ.

Анна Семенович поделилась новыми солнечными фотографиями: «Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей, уверена вы их оцените».

Кристина Асмус — забавной фотографией: «Фото с чихающим мужем».

Анна Хилькевич — забавным видео: «Семейный отдых- дело такое)))🔥»

Сергей Безруков тоже отдыхает с семьей: «И хоть ветер на заливе...Но полдня перед съемкой... все равно ОТДЫЫЫЫХ))))) Дышать, не надышаться))) Лето делает передышку, чтобы снова обжечь нас своей жарой) Летооооооооо.... продолжается».

Надежда Михалкова рассуждает о воспитании детей: «Когда путешествуешь без детей всегда есть время понаблюдать за семьями с детьми. Сегодня я поймала себя на мысли, что раз 20 слышала "если не поешь, в самолет не пустят", "если не поспишь, из самолета не выпустят", "если не сходишь в туалет, самолет не взлетит", "если будешь кричать, выгонят из самолета". Тут я задумалась... я не хочу сказать, что я такая хорошая и так не говорю, нет, конечно, скорее всего говорю и манипулирую, когда совсем не остается аргументов..( теперь буду следить). НО! Мне почему-то стало страшно ! Какие-то не очень честные правила игры мы, взрослые, задаем».

Лариса Гузеева показала фото из путешествия: «Ночь в Риме. Георгий просил нас Анечкой сидеть красиво».

Наталья Водянова прогулялась по маковому полю: «Маки — мои любимые цветы».

Юлия Высоцкая голодала: «#экадаши это значит день без еды».

Виктория Дайнеко призналась в любви Ляйсан Утяшевой: «Не так много у меня близких подруг, но с первого дня нашего знакомства 11 лет назад я почувствовал в ней родственную душу!»

Алика Смехова — высказалась о Филиппе Киркорове: «Мы познакомились еще совсем юными в конце 80-х, в Гнесинском училище, и вот с тех пор дружим и даже иногда встречаемся в компании общих друзей. Филипп просто огонь, Король и великан, с ним себя чувствуешь крошеной. А как он поет! Как умеет поднять настроение! Умеет смеяться и над собой тоже, а это привилегия умных и талантливых артистов».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...