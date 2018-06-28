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28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Виктории Бони

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Глафира Тарханова поделилась необычным селфи: «Постарела, подурнела, стала похожа на <грустный смайлик> чего не сделаешь для кино». Надежда Михалкова показала фото с отдыха: «Пока дети ловят крабов на "рыбалке" единственное что можно успеть сделать — это селфи. Ведь "рыбалка" так быстро заканчивается.... ну и хотела бы передать привет @anikiti4na и сказать ей, что все хорошо, тетушка — отрабатывает по полной». Игорь Николаев показал фото с дочкой: «Сегодня, 28 июня: Солнце, море и мы».

Алика Смехова и Ольга Кабо с детьми встретились в Музеоне. Екатерина Вилкова поделилась веселым снимком своих малышей: «Ихтиандры!!!». «Особенный» сын Анны Нетребко похвастался новым цветом волос.

Татьяна Навка показала, как занимается с младшей дочерью: «Развиваемся. А как вы считаете, во сколько лет ребёнок должен начинать читать?»

Вера Брежнева выглядит как старшая сестра своей дочери. Юлия Савичева поделилась секретом красивой фигуры:

Виктория Боня и Любовь Толкалина смотрели футбол: первая снова похвасталась пышным бюстом, вторая — прикрылась флагом команды.

Ольга Орлова разразилась гневным постом:

Этот пост я посвящаю всем хейтерам, тем, кто не любит животных, да и людей тоже! Всегда удивлялась тому, как легко люди могут писать гадости незнакомому человеку, и как вообще можно позволить себе подобные комментарии?! Почему они не критикуют себя, не делают замечания своим близким, не живут своей жизнью?! Несколько дней назад опубликовала очередное нежное видео с моими питомцами, и мерзкие комменты не заставили себя долго ждать... Я даже не поленилась, и сделала «подборку» комментариев (листайте фото). Вот, мне просто интересно понять природу человеческих чувств после написания гадости другому... Становится легче? Хотя бы временно, а? Что характерно, это чаще всего бывает с закрытых аккаунтов. В глаза-то страшно, поди)? Так вот, сначала хотела удовлетворить самых любопытных, и подробно ответить им на каждый наболевший у них вопрос. Но, потом решила- к чёрту подробности! Отвечу коротко: Идите на •••!

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Певица МакSим успокоила фанатов:

Фото: instagram

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