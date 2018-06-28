28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Глафира Тарханова поделилась необычным селфи: «Постарела, подурнела, стала похожа на <грустный смайлик> чего не сделаешь для кино». Надежда Михалкова показала фото с отдыха: «Пока дети ловят крабов на "рыбалке" единственное что можно успеть сделать — это селфи. Ведь "рыбалка" так быстро заканчивается.... ну и хотела бы передать привет @anikiti4na и сказать ей, что все хорошо, тетушка — отрабатывает по полной». Игорь Николаев показал фото с дочкой: «Сегодня, 28 июня: Солнце, море и мы».

Алика Смехова и Ольга Кабо с детьми встретились в Музеоне. Екатерина Вилкова поделилась веселым снимком своих малышей: «Ихтиандры!!!». «Особенный» сын Анны Нетребко похвастался новым цветом волос.

Татьяна Навка показала, как занимается с младшей дочерью: «Развиваемся. А как вы считаете, во сколько лет ребёнок должен начинать читать?»

Вера Брежнева выглядит как старшая сестра своей дочери. Юлия Савичева поделилась секретом красивой фигуры: