28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Глафира Тарханова поделилась необычным селфи: «Постарела, подурнела, стала похожа на <грустный смайлик> чего не сделаешь для кино». Надежда Михалкова показала фото с отдыха: «Пока дети ловят крабов на "рыбалке" единственное что можно успеть сделать — это селфи. Ведь "рыбалка" так быстро заканчивается.... ну и хотела бы передать привет @anikiti4na и сказать ей, что все хорошо, тетушка — отрабатывает по полной». Игорь Николаев показал фото с дочкой: «Сегодня, 28 июня: Солнце, море и мы».
Алика Смехова и Ольга Кабо с детьми встретились в Музеоне. Екатерина Вилкова поделилась веселым снимком своих малышей: «Ихтиандры!!!». «Особенный» сын Анны Нетребко похвастался новым цветом волос.
Татьяна Навка показала, как занимается с младшей дочерью: «Развиваемся. А как вы считаете, во сколько лет ребёнок должен начинать читать?»
Вера Брежнева выглядит как старшая сестра своей дочери. Юлия Савичева поделилась секретом красивой фигуры:
Диета перед отпуском, после отпуска, перед днем рождения, после родов, перед фотосессией. Вечная борьба с собой😂 Когда рождается ребенок и дело близится к году, когда он начинает делать первые шаги, времени на поесть, полежать, просто нет😆 Я с Аней за день так набегаюсь, что лишние килограммы просто не имеют шанса на появление! Мы сейчас в отпуске и я с ней 24 часа. Ей все интересно, показывает пальцем, требует, гуляем очень много! Плюс в этот период лезут зубы, а значит беспокойные ночи. Так что не переживайте девочки - ребенок, вот кто лучший фитнес тренер😂 Позвольте себе поесть на отдыхе все, что хочется! Если получится конечно🤭 У всех ведь дети разные по характеру и поведению☺️
Виктория Боня и Любовь Толкалина смотрели футбол: первая снова похвасталась пышным бюстом, вторая — прикрылась флагом команды.
Ольга Орлова разразилась гневным постом:
Этот пост я посвящаю всем хейтерам, тем, кто не любит животных, да и людей тоже! Всегда удивлялась тому, как легко люди могут писать гадости незнакомому человеку, и как вообще можно позволить себе подобные комментарии?! Почему они не критикуют себя, не делают замечания своим близким, не живут своей жизнью?! Несколько дней назад опубликовала очередное нежное видео с моими питомцами, и мерзкие комменты не заставили себя долго ждать... Я даже не поленилась, и сделала «подборку» комментариев (листайте фото). Вот, мне просто интересно понять природу человеческих чувств после написания гадости другому... Становится легче? Хотя бы временно, а? Что характерно, это чаще всего бывает с закрытых аккаунтов. В глаза-то страшно, поди)? Так вот, сначала хотела удовлетворить самых любопытных, и подробно ответить им на каждый наболевший у них вопрос. Но, потом решила- к чёрту подробности! Отвечу коротко: Идите на •••!
Певица МакSим успокоила фанатов:
Новость о том, что я ухожу в творческий отпуск - это правда. Я прошу с пониманием отнестись к этому, не выдумывать и не спекулировать. Причина простая и банальная - в последнее время из-за переутомления у меня начались проблемы со здоровьем, и я хочу выделить некоторое время на восстановление себя. Уже через несколько месяцев я вернусь к вам с новыми силами и новым музыкальным материалом. ❤️
Фото: instagram