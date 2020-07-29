28 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Самойлова показала фотографию с сыном, на которой он очень похож на папу — рэпера Джигана: «У нас вчера была днюха)) Мы так не смеялись просто никогда».

Влад Топалов показал забавную сценку из быта отца: «Доброе утро.....))) досыпаю».

Марат Башаров поздравил сына: «С Днем Рождения Сын!! Наш дорогой любимый сыночек!!! Сегодня тебе уже 4 годика! Ты уже такой большой и теще такой маленький!!! Но та любовь, которую ты даришь нам ежесекундно — безгранична, вечна!!! Мы тебя очень любим!!! И спасибо тебе, что выбрал нас».

Маргарита Суханкина отправилась к морю: «Люблю лето, но больше всего мне нравится совмещать работу с приятным отдыхом! Черноморье встречай».

Дмитрий Певцов наслаждается отдыхом с женой.

Лариса Гузеева показала архивное фото и опровергла слухи: «Трое суток достают вопросом про дом-2. Ну нет, конечно. Я что мыла поела? Всем спасибо за переживания».

Певица Джамала показала фото в ярком образе, в котором стала похожа на Леру Кудрявцеву: