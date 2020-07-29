28 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Оксана Самойлова показала фотографию с сыном, на которой он очень похож на папу — рэпера Джигана: «У нас вчера была днюха)) Мы так не смеялись просто никогда».
Влад Топалов показал забавную сценку из быта отца: «Доброе утро.....))) досыпаю».
Марат Башаров поздравил сына: «С Днем Рождения Сын!! Наш дорогой любимый сыночек!!! Сегодня тебе уже 4 годика! Ты уже такой большой и теще такой маленький!!! Но та любовь, которую ты даришь нам ежесекундно — безгранична, вечна!!! Мы тебя очень любим!!! И спасибо тебе, что выбрал нас».
Маргарита Суханкина отправилась к морю: «Люблю лето, но больше всего мне нравится совмещать работу с приятным отдыхом! Черноморье встречай».
Дмитрий Певцов наслаждается отдыхом с женой.
Лариса Гузеева показала архивное фото и опровергла слухи: «Трое суток достают вопросом про дом-2. Ну нет, конечно. Я что мыла поела? Всем спасибо за переживания».
Певица Джамала показала фото в ярком образе, в котором стала похожа на Леру Кудрявцеву:
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#ChallengeAccepted від @mashaefrosinina ⠀ Я підтримую рух проти насильства, жорстокості та вбивства жінок! ⠀ Дівчата усього світу викладають свої чорно-білі фото на підтримку, запрошую долучитись своїх дівчат @karpiy @gudkova_alyona @alyona.alyona.official @dariakolomiec_ ⠀ #womensupportingwomen
Певицу Валерию на художественной фотографии узнали не все поклонники:
Иван Ургант расслабляется в санатории: «Прелесть, это ваше Репино, Илья Ефимович!»
Фото и видео: Instagram / @samoylovaoxana / @vladtopalovofficial / @marabash1 / @margarita.sukhankina / @dima_pevtsov / @larisa_guzeeva / @urgantcom / @jamalajaaa / @valeriya
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