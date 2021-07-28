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28 июля: самые интересные фот о и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
28 июля: самые интересные фот о и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина поделилась семейным фото – со своей мамой и дочерьми.

Саша Бортич поделилась кадром у самолета и предложила подписчикам угадать, где она.

Анна Хилькевич решила присоединиться к Шпице и тоже опубликовала фото с хлебом – вместо «лакшери-контента».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Бортич

Фото: @bortich

Катерина Шпица продемонстрировала «неправильное» питание – аппетитный бутерброд и чай с лимоном.

Вера Брежнева продемонстрировала свои «сверхспособности», а заодно и подтянутую точеную фигуру.

Кристина Асмус поделилась яркой и красочной фото со съемок нового фильма.

Сергей Безруков опубликовал очаровательное фото с новорожденным малышом – совсем недавно актер стал отцом в пятый раз.

Лукерья Ильяшенко умилила своих поклонников забавным фото со своим домашним любимцем – огромным серым котом.

Екатерина Волкова поддержала российских спортсменов на Олимпиаде и поделилась спортивным образом в ярком оранжевом оттенке.

Мирослава Дума запостила яркое летнее селфи с отдыха, а Наталья Рудова дразнит поклонников эффектным фото с экзотическими фруктами.

Саша Савельева выложила очень нежное фото в купальнике у реки и с малышом на руках.

Фото: Instagram Натальи Рудовой, Катерины Шпицы, Саши Бортич, Лукерьи Ильяшенко, Веры Брежневой, Екатерины Волковой, Саши Савельевой, Мирославы Думы, Кристины Асмус, Сергея Безрукова, Анны Хилькевич

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