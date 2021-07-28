28 июля: самые интересные фот о и видео из Instagram звезд

Лукерья Ильяшенко умилила своих поклонников забавным фото со своим домашним любимцем – огромным серым котом.

Екатерина Волкова поддержала российских спортсменов на Олимпиаде и поделилась спортивным образом в ярком оранжевом оттенке.

Мирослава Дума запостила яркое летнее селфи с отдыха, а Наталья Рудова дразнит поклонников эффектным фото с экзотическими фруктами.

Саша Савельева выложила очень нежное фото в купальнике у реки и с малышом на руках.