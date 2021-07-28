28 июля: самые интересные фот о и видео из Instagram звезд
Ксения Бородина поделилась семейным фото – со своей мамой и дочерьми.
Саша Бортич поделилась кадром у самолета и предложила подписчикам угадать, где она.
Анна Хилькевич решила присоединиться к Шпице и тоже опубликовала фото с хлебом – вместо «лакшери-контента».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bortich
Катерина Шпица продемонстрировала «неправильное» питание – аппетитный бутерброд и чай с лимоном.
Вера Брежнева продемонстрировала свои «сверхспособности», а заодно и подтянутую точеную фигуру.
Кристина Асмус поделилась яркой и красочной фото со съемок нового фильма.
Сергей Безруков опубликовал очаровательное фото с новорожденным малышом – совсем недавно актер стал отцом в пятый раз.
Лукерья Ильяшенко умилила своих поклонников забавным фото со своим домашним любимцем – огромным серым котом.
Екатерина Волкова поддержала российских спортсменов на Олимпиаде и поделилась спортивным образом в ярком оранжевом оттенке.
Мирослава Дума запостила яркое летнее селфи с отдыха, а Наталья Рудова дразнит поклонников эффектным фото с экзотическими фруктами.
Саша Савельева выложила очень нежное фото в купальнике у реки и с малышом на руках.
Фото: Instagram Натальи Рудовой, Катерины Шпицы, Саши Бортич, Лукерьи Ильяшенко, Веры Брежневой, Екатерины Волковой, Саши Савельевой, Мирославы Думы, Кристины Асмус, Сергея Безрукова, Анны Хилькевич
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram