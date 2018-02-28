28 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Полина Гагарина показала свою детскую фотографию: «Это я в своем родном и любимом детском парке! Здесь я гуляла, когда была маленькой, здесь мы тусовались с друзьями после школы. Когда родился Ондрик, мы с семьей проводили тут кучу времени, как теперь с Миюшей».

Надежда Грановская показала студенческий снимок: «Часто вспоминаю детство и юность (студенческие годы в тогда еще Педагогическом училище г. Хмельницкого, а сегодня Хмельницький Пед. Университет). В это время зарождались и музыкальные, танцевальные пристрастия, вкусовые (к одежде, кино, поэзии, книгам...) которые сейчас находят отлклик и рождаются в разных идеях, более зрелых и глубоких. По этому для меня так важно чтобы и мои дети были натурами увлеченными разными направлениями, разносторонними... Благодаря этому, вступая во взрослую жизнь у нас всегда есть выбор, возможность выбрать профессию, в которой будем развиваться, находить в себе все новые и новые таланты, обретая единство с самим собой... Чем больше находишь в себе граней, развиваешь, тем меньше нуждаешься в похвале, и не обращаешь внимания на непонимание, осуждения и в принципе на разного рода суждения. И меня не беспокоит какие у меня разрез глаз, морщины, нос, губы, подбородок, скулы, грудь, ноги и т.д. , ведь я счастлива и самодостаточна в радости и в горести,когда плохо выгляжу, и когда хорошо.В мгновение разочарования и счастья, в состоянии невыносимой душевной боли, в состоянии Любви... Люблю Вас! И помните, что нас не убивает, делает сильнее...»

Нонна Гришаева вернулась к работе: «Друзья,спасибо Вам за поддержку! Вы даже не представляете,сколько сил Вы мне дали))»