28 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
48-летняя Анжелика Варум показала нежное селфи и восхитила подписчиков своей молодостью.
Кристина Асмус нежно поздравила мужа с днем рождения: «Сегодня День рождения у моего самого близкого человека, моего самого лучшего и надежного друга, идеального мужа и отца, самого талантливого юмориста в стране и самого доброго и крутого человека, которого я знаю!!!!!! @garikkharlamov, любимый мой человек..... Мы вместе почти 6 лет.., но каждый день я открываю тебя по-новому.. Ты умеешь удивлять.., ты умеешь любить, умеешь заботиться, слышать и принимать... Тебе важно всё, что важно мне... Спасибо тебе, ты делаешь меня самой счастливой!!! Я горжусь тобой!!! Всегда рядом и всегда за тебя!! С Днём рождения!!!! Обожаю тебя, мой малыш!)))))», — написала она.
Анна Хилькевич поделилась милой домашней фотографией: «Любимые нами вермишелька и компотик или "пока не смыла мейк-сфоткай?"»
Мирослава Дума поделилась нежным видеороликом:
Мама Тимати —тоже:
Саша Плющенко показал идеальный шпагат: «Кто сказал что мальчики сидят на шпагатах хуже чем девочки?) Рушим стереотипы».
Его папа тоже молодец: «Вхожу в форму! А кто скажет что мне 35?»
Полина Гагарина показала свою детскую фотографию: «Это я в своем родном и любимом детском парке! Здесь я гуляла, когда была маленькой, здесь мы тусовались с друзьями после школы. Когда родился Ондрик, мы с семьей проводили тут кучу времени, как теперь с Миюшей».
Надежда Грановская показала студенческий снимок: «Часто вспоминаю детство и юность (студенческие годы в тогда еще Педагогическом училище г. Хмельницкого, а сегодня Хмельницький Пед. Университет). В это время зарождались и музыкальные, танцевальные пристрастия, вкусовые (к одежде, кино, поэзии, книгам...) которые сейчас находят отлклик и рождаются в разных идеях, более зрелых и глубоких. По этому для меня так важно чтобы и мои дети были натурами увлеченными разными направлениями, разносторонними... Благодаря этому, вступая во взрослую жизнь у нас всегда есть выбор, возможность выбрать профессию, в которой будем развиваться, находить в себе все новые и новые таланты, обретая единство с самим собой... Чем больше находишь в себе граней, развиваешь, тем меньше нуждаешься в похвале, и не обращаешь внимания на непонимание, осуждения и в принципе на разного рода суждения. И меня не беспокоит какие у меня разрез глаз, морщины, нос, губы, подбородок, скулы, грудь, ноги и т.д. , ведь я счастлива и самодостаточна в радости и в горести,когда плохо выгляжу, и когда хорошо.В мгновение разочарования и счастья, в состоянии невыносимой душевной боли, в состоянии Любви... Люблю Вас! И помните, что нас не убивает, делает сильнее...»
Нонна Гришаева вернулась к работе: «Друзья,спасибо Вам за поддержку! Вы даже не представляете,сколько сил Вы мне дали))»
Сергей Лазарев поделился забавным случаем со съемок:
Мария Шумакова примерила яркий образ: «Вернулась в Москву купеческую! #дорогобогато готовим очень стильную фотосессию. Эстетика 90-х вдохновляет на пышные гривы и цепи на "дубе том". Потанцевать под Сабрину, вспоминая "Богатые тоже плачут"! А что вы помните и любите из 90-х, даже интересно))».
Катя Гордон рассказала, что поправилась: «С платьем связан веселый казус... я тут раздобрела... чего вообще не смущаюсь... и съемки пришлось пару раз останавливать ибо оно на мне расстегивалось при каждом вздохе! Платье бомба, мне пора перестать жрать, а моя стилист лучшая!»
Лена Кулецкая присоединилась к флешмобу Gucci, пририсовав голову к своей фотографии с помощью «фотошопа».
Фото: instagram