28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В блоге Алисы Фрейндлих появилось ее фото с отцом, легендарным актером Бруно Фрейндлихом. «Он был опытнее, мудрее меня в профессии и поначалу видел мою несостоятельность. А потом не мог не замечать, что я догоняю его по мастерству, пониманию чего-то в нашем деле. И как бы вокруг меня, так сказать, ни разбегались волны, когда благодаря кино появилась какая-то популярность, он всегда ощущал себя моим наставником и учителем, что избавляло его от всяких "пыльных" комплексов», — вспомнила актриса свою молодость.

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