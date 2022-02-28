28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/buzova86
Ольга Бузова устроила битву образов, которые примеряла на съемках реалити в Африке. Телеведущую поздравили с началом нового сезона шоу.
Ивану Телегину исполнилось 30 лет. Жена трогательно поздравила его в Сети. «"Как узнать твоего человека? Просто! Ты пойдешь навстречу и столкнешься с ним посередине дороги. Он не знал. Ты не звал. Вы нашлись. И куда б вы ни двигались раньше, вам теперь по пути". С днем рождения, любовь моя. Будь счастлив!» — процитировала она Петра Мамонова и опубликовала нежное видео с мужем.
В блоге Алисы Фрейндлих появилось ее фото с отцом, легендарным актером Бруно Фрейндлихом. «Он был опытнее, мудрее меня в профессии и поначалу видел мою несостоятельность. А потом не мог не замечать, что я догоняю его по мастерству, пониманию чего-то в нашем деле. И как бы вокруг меня, так сказать, ни разбегались волны, когда благодаря кино появилась какая-то популярность, он всегда ощущал себя моим наставником и учителем, что избавляло его от всяких "пыльных" комплексов», — вспомнила актриса свою молодость.
Слава поблагодарила преданных поклонников за теплый прием во всех городах, куда бы она ни отправлялась на гастроли.
Джорджина Родригес, которая скоро родит близнецов (они станут пятым и шестым ребенком Криштиану Роналду), поделилась с подписчиками трогательными снимками, подписав их: «Жизнь».
Елена Николаева предалась ностальгии и показала в личном блоге, как она выглядела 8 лет назад в бытность работы в РБК.
Родион Газманов не изменяет своей традиции и каждый понедельник радует фанатов фото и видео со своим милым котом.
Григорий Лепс улетел отдыхать с младшими детьми Николь и Иваном в теплые страны. Фото появились на его странице в Instagram. Правда, место пребывания он не рассекретил.
Мария Горбань опубликовала трогательное фото с детьми — в одинаковых нарядах и посоветовала всем в непростое время беречь близких и по возможности не нервничать.
Бритни Спирс поздравила с днем рождения жениха Сэма Асгари. Правда, 28-летие он отметит лишь 4 марта. Но влюбленные уже улетели отдыхать. «Пусть празднование дня рождения моего прекрасного жениха уже начнется. Я так сильно люблю его! Мой герой, мой учитель, моя скала, мое благословение! Надеюсь, у тебя в твой день рождения есть все и даже больше!» — написала поп-принцесса в блоге.
Актер Александр Морозов поделился с фолловерами колоритным снимком, на котором позирует с Шурой (Александром Медведевым): «Любовная любовь, Шура и Шуршура», — подписал актер фото.
Катерина Шпица находится на Красной Поляне (она часто ездит отдыхать в Сочи). Оттуда актриса опубликовала предвесенний пейзаж, видимо, чтобы разрядить напряженную обстановку, царящую в интернете.
Фото и видео: Instagram