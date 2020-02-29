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28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лены Темниковой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

В эту пятницу звезды призывают задуматься о безопасности.

«Берегите себя, друзья. И я не нагнетаю. Этот пост про обычные вирусы. Но кому охота валяться дома и пить таблетки. Пожалуйста, мойте руки, как можно чаще. Пейте витамин C. Добавляйте в чай имбирь. Высыпайтесь. Не пейте алкоголь. Если у вас симптомы простуды — оставайтесь дома. Носите маску, если заболели», — написала Лена Темникова под фото, на котором вся ее команда запечатлена в масках.

Ей вторит Марина Юдашкина, подавая пример: «В Париж. В самолете меры предосторожности не помешают».

Ирина Пегова наслаждается жизнью: «Погуляли подружки ....»

Ольга Кузьмина и ее коллеги — работой: «Москва, спасибо! Питер, жди! 9го марта "Шикарная свадьба" у вас! Приходите!!!! Улыбки, смех и хорошее настроение гарантированы!»

Ирина Слуцкая показала, как готовит домашние пельмени и даже поделилась рецептом.

Юлия Барановская с детьми навестили Андрея Малахова с супругой: «Андрей, мы тебя любим до Луны и обратно. Как всегда ваша с Наташенькой Масленица лучшая в Москве».

Сын Анны Нетребко весело встретил Масленицу в Краснодаре: «Краснодар рулит!!! Масленица! Ребенок счастлив».

Модель Бар Рафаэли наконец смогла вернуться к спорту: «Это были самые долгие 6 недель в моей жизни!»

Татьяна Навка показала новую "асану": «Эйфелева башня!! Заряд бодрости на выходные обеспечен».

Дарья Повереннова поделилась философской фотографией: «Вот если бы меня попросили "показать одиночество", я бы предъявила эту фотографию. Ничего лишнего, маленькая женщина на фоне бесконечности, но имеет сильную волю к жизни».

Олеся судзиловская рассказала о погоде в горнолыжном Сочи: «Вот такая прекрасная погода радовала Красную поляну... вчера! Сегодня проливной дождь, все гости отеля, кроме смельчаков, вернувшихся с катания через 20 минут, до нитки промокших, рассредоточились по номерам, барам-ресторанам, детским игровым комнатам, спа... Разбираем фотографии, готовим план на вечер».

Дима Билан показал фото из гардеробной: «Одеваюсь всегда сам и компилирую луки зачастую тоже сам за исключением редких случаев! Просто спланировать в такой бешеной суете, момент и настроение когда готов к этому — сложно! Все делается в момент! И еще я не могу долго ходить по магазинам и выбирать что-то, начинаю уставать от примерок и так далее! Один магаз одна вещь) часто "тырю" вещи со съемок, например сегодня! А сейчас похудел на 1,5 кг пока собрался».

Фото и видео: instagram

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