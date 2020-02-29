28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эту пятницу звезды призывают задуматься о безопасности.

«Берегите себя, друзья. И я не нагнетаю. Этот пост про обычные вирусы. Но кому охота валяться дома и пить таблетки. Пожалуйста, мойте руки, как можно чаще. Пейте витамин C. Добавляйте в чай имбирь. Высыпайтесь. Не пейте алкоголь. Если у вас симптомы простуды — оставайтесь дома. Носите маску, если заболели», — написала Лена Темникова под фото, на котором вся ее команда запечатлена в масках.

Ей вторит Марина Юдашкина, подавая пример: «В Париж. В самолете меры предосторожности не помешают».

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