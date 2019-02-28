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28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Филиппа Киркорова

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Как звезды провели последний день зимы — читайте в нашем дайджесте.

Любовь Толкалина показала нежное фото с дочкой и поделилась мыслями о развязавшейся новой войне:

Миру мир

Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Альбина Джанабаева убрала елку: «У нас дома наконец то проводы зимы, кто то еще есть из задержавшихся)???? Или я разбираю елку в февральском одиночестве??? #лучшепоздночемникогда».

Иосиф Пригожин и Валерия опубликовали одно и то же фото с разными комментариями. «О чем еще можно мечтать? Париж. Любимая рядом. Счастье», — написал продюсер. «Как же я люблю путешествовать! Я вот думаю, может, еще и поэтому выбрала такую "бродячую" профессию? После концерта в Париже на следующий день прекрасно погуляли по этому удивительному городу с любимым и детками», — написала певица.

Ольга Куриленко рассказала о своей мечте: «Иногда так хочется быть балериной!»

А Филипп Киркоров — о совместных со Светланой Ходченковой планах: «Кое-что задумали. Ну а вдруг».

Наталья Водянова и Анна Семенович отметили дни рождения.

Ксения Собчак поздравила подругу, показав ее фото со своим сыном.

Сальма Хайек поделилась уютом: «Учу роль, валяюсь с собаками». Певица МакSим похвасталась новым умением своего далматинца:

Ида Кехман (Лоло) показала трогательное фото: «#ПокаПока Давида первая #Зима».

#ПокаПока Давида первая #Зима

Публикация от IDA KEKHMAN (@ida_kekhman)

А Хлои Кардашьян и Дарья Мороз показали, что бывает, когда девочкам в руки попадает косметика: «Вот так оставь ребенка веселиться в гримцехе на время спектакля.. Мало ей было сегодня урока живописи».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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