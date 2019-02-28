28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Альбина Джанабаева убрала елку: «У нас дома наконец то проводы зимы, кто то еще есть из задержавшихся)???? Или я разбираю елку в февральском одиночестве??? #лучшепоздночемникогда».
Иосиф Пригожин и Валерия опубликовали одно и то же фото с разными комментариями. «О чем еще можно мечтать? Париж. Любимая рядом. Счастье», — написал продюсер. «Как же я люблю путешествовать! Я вот думаю, может, еще и поэтому выбрала такую "бродячую" профессию? После концерта в Париже на следующий день прекрасно погуляли по этому удивительному городу с любимым и детками», — написала певица.
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Наталья Водянова и Анна Семенович отметили дни рождения.
По местному времени я уже родилась 🥳 Я люблю Жизнь, люблю Людей,верю в Чудеса и Любовь ❤️ Пусть Весна и Счастье всегда живут в наших сердцах 🙏🏼 Верьте и по вере вашей воздастся вам , давайте будем счастливыми людьми !!! С днём рождения меня 🥳🎂 Мамуля и папуля, спасибо за Жизнь, я счастлива ❤️ #деньрождения #анясеменович #счастье #любовь #позитивщики❤️❤️❤️
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram