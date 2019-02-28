28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева убрала елку: «У нас дома наконец то проводы зимы, кто то еще есть из задержавшихся)???? Или я разбираю елку в февральском одиночестве??? #лучшепоздночемникогда».

Иосиф Пригожин и Валерия опубликовали одно и то же фото с разными комментариями. «О чем еще можно мечтать? Париж. Любимая рядом. Счастье», — написал продюсер. «Как же я люблю путешествовать! Я вот думаю, может, еще и поэтому выбрала такую "бродячую" профессию? После концерта в Париже на следующий день прекрасно погуляли по этому удивительному городу с любимым и детками», — написала певица.

Ольга Куриленко рассказала о своей мечте: «Иногда так хочется быть балериной!»

А Филипп Киркоров — о совместных со Светланой Ходченковой планах: «Кое-что задумали. Ну а вдруг».

Наталья Водянова и Анна Семенович отметили дни рождения.