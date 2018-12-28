28 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова рассказала о семейных традициях: «У нас есть в обиходе понятие "послеобеденный михалковский сон" на сколько бы ты минут не заснул — проснешься ты в самом сквернейшем расположении духа !!! Догадайтесь кто поспал после обеда ))))»

«Летим из Питера. Мы сегодня дали заключительный концерт в этом году. До встречи в следующем! Всех с наступающими праздниками! Хороших выходных», — обрадовала поклонников Анжелика Варум.

Светлана Бондарчук показала, что отдыхает не одна: «Какой бы выбрать лак для левой..?»

Лариса Вербицкая призналась в любви к морю: «С годами моя любовь к морю не проходит. Море — это море, накатило — откатило. Иногда море штормит. Оно просто есть, и этого уже достаточно, чтобы вызывать так много самых разных чувств. Море, ты никогда не стареешь и нам не даёшь!!!».

Мария Шукшина показала, как руководит закулисьем: