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28 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Михалковой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова поделилась совместной фотографией с мужем. Иван Ургант проводит время с дочерью жены: «Эрика приехала с сестрой!», — шутит он под фото. Владимир Кристовский сделал селфи с коллегой: «Настроение новогоднее! Готовимся поздравить вас 31 декабря в Роза Хутор в Сочи! Всех, кто будет рядом, приглашаем».

Ксения Собчак поймала забавный момент с сыном: «Модная прическа получилась)))». Денис Клявер — сделал милый кадр. Наталья Подольская показала фото сына с двоюродными сестрами: «Наши карандаши на елке». Шакира показала редкое фото с семьей.

Юлия Началова похвасталась уютом и елкой:

Анна Михалкова рассказала о семейных традициях: «У нас есть в обиходе понятие "послеобеденный михалковский сон" на сколько бы ты минут не заснул — проснешься ты в самом сквернейшем расположении духа !!! Догадайтесь кто поспал после обеда ))))»

«Летим из Питера. Мы сегодня дали заключительный концерт в этом году. До встречи в следующем! Всех с наступающими праздниками! Хороших выходных», — обрадовала поклонников Анжелика Варум.

Светлана Бондарчук показала, что отдыхает не одна: «Какой бы выбрать лак для левой..?»

Лариса Вербицкая призналась в любви к морю: «С годами моя любовь к морю не проходит. Море — это море, накатило — откатило. Иногда море штормит. Оно просто есть, и этого уже достаточно, чтобы вызывать так много самых разных чувств. Море, ты никогда не стареешь и нам не даёшь!!!».

Мария Шукшина показала, как руководит закулисьем:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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