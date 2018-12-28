28 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова поделилась совместной фотографией с мужем. Иван Ургант проводит время с дочерью жены: «Эрика приехала с сестрой!», — шутит он под фото. Владимир Кристовский сделал селфи с коллегой: «Настроение новогоднее! Готовимся поздравить вас 31 декабря в Роза Хутор в Сочи! Всех, кто будет рядом, приглашаем».
Ксения Собчак поймала забавный момент с сыном: «Модная прическа получилась)))». Денис Клявер — сделал милый кадр. Наталья Подольская показала фото сына с двоюродными сестрами: «Наши карандаши на елке». Шакира показала редкое фото с семьей.
Юлия Началова похвасталась уютом и елкой:
Анна Михалкова рассказала о семейных традициях: «У нас есть в обиходе понятие "послеобеденный михалковский сон" на сколько бы ты минут не заснул — проснешься ты в самом сквернейшем расположении духа !!! Догадайтесь кто поспал после обеда ))))»
«Летим из Питера. Мы сегодня дали заключительный концерт в этом году. До встречи в следующем! Всех с наступающими праздниками! Хороших выходных», — обрадовала поклонников Анжелика Варум.
Светлана Бондарчук показала, что отдыхает не одна: «Какой бы выбрать лак для левой..?»
Лариса Вербицкая призналась в любви к морю: «С годами моя любовь к морю не проходит. Море — это море, накатило — откатило. Иногда море штормит. Оно просто есть, и этого уже достаточно, чтобы вызывать так много самых разных чувств. Море, ты никогда не стареешь и нам не даёшь!!!».
Мария Шукшина показала, как руководит закулисьем:
#марияшукшина С международным днём кино, и нас, и вас, мои дорогие!!! Будем любить друг друга, будем радовать друг дружку, это ж ведь ЕДИНСТВЕННЫЙ путь, чтобы оставаться Человеком и Гражданином в этом жестоком мире, уже давно сошедшем с ума... Люблю вас очень! И желаю всем добра, счастья и крепости духа! А в подарочек- небольшое видео из закулисья)))🎬💄🤳 #кино #film #filming #праздник #закулисье #актриса #actress #творчество #друзья #красота #любовь #мир #счастье #love #душа #спасибо #новыйгод #новыйгод2019 #мирвсем
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram