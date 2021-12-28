28 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Блогер Настя Ивлеева сегодня представила свой короткометражный новогодний фильм, в котором сыграла сама и пригласила Лолиту Милявскую. Звезды исполнили роли подруг, желания которых поменялись местами под бой курантов. А уже вечером «Настюшка-опасность» отправилась на корпоратив. Судя по ее наряду, дресс-код вечеринки — нулевые. Ивлеева появилась в велюровом голубом спортивном костюме и белых ботфортах из той модной эпохи.

Еще одна модница в нашем дайджесте — дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Девушка выгуляла модную шубу-чебурашку в заснеженном лесу. Такая верхняя одежда все еще остается трендовой. Как и образы, составленные полностью в нюдовых тонах.

Поразила своим нарядом и Кристина Орбакайте. Дочь Примадонны показалась подписчикам в шикарном белом платье, которое сделало ее похожей на воздушную фею или же на белого лебедя.