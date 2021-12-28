28 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Блогер Настя Ивлеева сегодня представила свой короткометражный новогодний фильм, в котором сыграла сама и пригласила Лолиту Милявскую. Звезды исполнили роли подруг, желания которых поменялись местами под бой курантов. А уже вечером «Настюшка-опасность» отправилась на корпоратив. Судя по ее наряду, дресс-код вечеринки — нулевые. Ивлеева появилась в велюровом голубом спортивном костюме и белых ботфортах из той модной эпохи.
Еще одна модница в нашем дайджесте — дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Девушка выгуляла модную шубу-чебурашку в заснеженном лесу. Такая верхняя одежда все еще остается трендовой. Как и образы, составленные полностью в нюдовых тонах.
Поразила своим нарядом и Кристина Орбакайте. Дочь Примадонны показалась подписчикам в шикарном белом платье, которое сделало ее похожей на воздушную фею или же на белого лебедя.
А вот певица Лена Темникова готовится к Новому году немного другим способом. Она — за натуральность. И собирается бежать за подарками с простым макияжем «без макияжа». «А вы уже купили подарки близким?» — спрашивает Темникова своих подписчиков.
Актриса Мария Горбань с мужем уже точно будут встречать новый год за границей. Пара улетела зимовать на Шри-Ланку и делится оттуда теплыми фото.
Еще одна путешественница в нашем листе — бывшая жена Сергея Шнурова Матильда. Светская дама и ресторатор улетела на декабрьские праздники в Нью-Йорк.
Тиктокерша Валя Карнавал вновь сменила имидж. Из роковой брюнетки с каре она превратилась в шатенку. Блогер нарастила волосы, чтобы вернуть прежнюю длину. Новую прическу девушка показала в сториз.
Жена Ивана Янковского Диана Пожарская, видимо, уже скучает по весне. Девушка, которая совсем недавно стала мамой, поделилась с подписчиками нежными фото с мелкими фиолетовыми цветами.
Светская дама Виктория Шелягова бурно отметила свое 48-летие. Она даже «надела на себя торт» и тут же отшутилась под снимком: «Это, конечно, моя тема: "Все на себя надеть, а все что останется, взять в руки". Даже торт на себя!»
А вот «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория демонстрирует подписчикам, как встретить эту весну в идеальной форме. 46-летняя звезда поделилась своим комплексом тренировок. Интересно, кто-то рискнет это повторить?
Телеведущая Юлия Барановская ждет Новый год во всеоружии! Она уже украсила свой дом и готова помочь подписчикам с созданием новогоднего настроения. Только посмотрите ее видео. Не сможете удержаться от улыбки.
А теперь перейдем к «фамильным портретам». Милым фото с дочуркой Марией поделилась телеведущая Лера Кудрявцева. Подписчики назвали малышку Леры «куколкой» и «голубоглазым чудом».
Не удержалась от публикации семейного снимка и Виктория Бекхэм. «Перчинка» собрала всех своих мужчин вместе ради рождественского кадра. Как же им с Харпер повезло, у них есть практически своя армия высоких красавцев.
Фото и видео: Instagram