28 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/rihanapetra/
Экс-супруга бывшего короля Малайзии, модель Оксана Воеводина рассказала о своем самом необычном праздновании Нового года. «Новый год для меня – семейный праздник. По крайней мере, последние несколько лет. Спокойный и размеренный. Но так было не всегда. Мой самый необычный Новый год я встретила 4 года назад. Ну как, встретила… Скорее, наоборот.
30 декабря я полетела в Мексику, на экзотический праздник, так сказать. Но у меня был настолько сильный джетлаг, что я сразу ушла в затяжную спячку, все-таки 8 часов разницы. Проснулась в 4 часа дня по местному времени, отметила русский Новый год и решила еще немножко вздремнуть, чтобы вечером уже сиять, как положено.
Следующее пробуждение случилось в следующем году, 1 января в 3 часа ночи, когда все уже закончили праздновать. Так что сиять было уже поздно. Вышла, стоят нарядные пальмы, елки, гирлянды, на дорогах валяются пьяные мексиканцы… Обидно: ни снега, ни экзотики, ни праздника. Зато выспалась. Но осталось легкое чувство недоумения – можно ли считать Новый год наступившим, если я его не встретила?», — поделилась она воспоминаниями с подписчиками.
Татьяна Тотьмянина показала, как ее и Алексея Ягудина дочь Мишель рассказывает стихотворение Деду Морозу на утреннике в детском саду.
Сергей Жуков показал кадры зимней семейной фотосессии и рассказал о новогодних традициях в разных странах.
Победители нового сезона «Ледникового периода» Ольга Кузьмина и Александр Энберт стали гостями «Вечернего Урганта».
Ани Лорак опубликовала милую фотографию из своего детства — с братьями. «Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!», — подписала она снимок.
Сергей Жигунов оказался в ковидном госпитале в Крыму. Оттуда «гардемарин» вышел на связь. «Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. П
Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!», — рассказал актер в Instagram. Ранее подробностями своего течения болезни делилась избранница Жигунова Виктория Ворожбит.
Анастасия Волочкова побывала на катке у ГУМа. «Вчера мы с моей крестницей Элизой попали в сказочно красивую атмосферу на катке. Очень было здорово и весело. Ощущение настоящего праздника! В возможности сфотографироваться никому из желающих не отказала. Верю, все довольны. А мы с Элизой получили невероятное удовольствие! На коньках я кататься разучилась, но какие-то навыки остались», — поделилась эмоциями Анастасия.
Юлия Проскурякова показала поклонникам, как активно проводит зимний досуг с мужем Игорем Николаевы м 5-летней дочерью Вероникой. Вся семья встала на лыжи.
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин дразнит подписчиков «горячими» фото с супругом. «Мы соблюдаем очень далекую социальную дистанцию со всем миром», — подписала она снимок, сделанный на побережье океана.
Мария Кожевникова устроила съемку с прекрасными лайками, в которых влюбилась. Кадры получились очень красивыми и атмосферными.
Юлия Костюшкина сфотографировала младшего сына Мирона, пока он наряжал елку, и показала праздничное убранство дома.
Анастасия Макеева поздравила маму с днем рождения.
Фото и видео: Instagram Юлии Костюшкиной, Анастасии Макеевой, Марии Кожевниковой, Дарины Эрвин, Юлии Проскуряковой, Анастасии Волочковой, Сергея Жигунова, Ани Лорак, Ольги Кузьминой, Сергея Жукова, Татьяны Тотьмяниной, Оксаны Воеводиной
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