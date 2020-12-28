28 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Экс-супруга бывшего короля Малайзии, модель Оксана Воеводина рассказала о своем самом необычном праздновании Нового года. «Новый год для меня – семейный праздник. По крайней мере, последние несколько лет. Спокойный и размеренный. Но так было не всегда. Мой самый необычный Новый год я встретила 4 года назад. Ну как, встретила… Скорее, наоборот.

30 декабря я полетела в Мексику, на экзотический праздник, так сказать. Но у меня был настолько сильный джетлаг, что я сразу ушла в затяжную спячку, все-таки 8 часов разницы. Проснулась в 4 часа дня по местному времени, отметила русский Новый год и решила еще немножко вздремнуть, чтобы вечером уже сиять, как положено.

Следующее пробуждение случилось в следующем году, 1 января в 3 часа ночи, когда все уже закончили праздновать. Так что сиять было уже поздно. Вышла, стоят нарядные пальмы, елки, гирлянды, на дорогах валяются пьяные мексиканцы… Обидно: ни снега, ни экзотики, ни праздника. Зато выспалась. Но осталось легкое чувство недоумения – можно ли считать Новый год наступившим, если я его не встретила?», — поделилась она воспоминаниями с подписчиками.

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