О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Водянова отдыхает с возлюбленным в Палм-Спрингс, Калифорния. Валерия навестила сына Артема, который живет в Швейцарии: «На прогулке. Хоть воздухом подышали». Юлия Проскурякова и ее дочь Вероника похвастались нарядами для семейного праздника.

Любовь Толкалина с дочкой только призывают его: «А мы тихонечко, в полголоса, приближаем Новый Год.....»

Постройневшая Мария Шумакова удивила фолловеров ярким макияжем. Юлия Савичева рассказала, как поддерживает фигуру после рождеия дочери: «Скажу честно, у меня простые правила — меньше есть и есть сбалансированно! Прежде всего — отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход — балую близких, а сама держусь! Мое основное питание — курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел. Овощи можно в любом виде, кроме картошки и свеклы. Гарнир - гречка, рис, булгур, геркулес. Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все — тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%. Орехи и сухофрукты ем не чаще раза в неделю. И главный пункт — пить много воды! Это основа правильного питания. Обязательно нужно ходить в тренажёрный зал, в бассейн, на танцы или просто много гулять пешком. Движение - жизнь».

Юлия Барановская вышла в пачке на сцену: «Выйти на сцену Большого театра - сделано! И это было невероятно. Спасибо Сереже Филину за приглашение, моему другу и суперпрофессионалу Саше за то, что откликнулся и отработал со мной на 1000%, всем хореографам и артистам за этот вечер!»

Мария Кожевникова шутит: «Решила начать сольную карьеру, песня хит, просто бомба! Добрая, вечная!!! Послушайте, надеюсь я вАйду с ней во все мировые топы, айтюнсы и что-то там есть ещё?!!!»