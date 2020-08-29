28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Елена Подкаминская радуется возобновлению съемок: «Съемочный день окончен. Унесите их».
Оксана Фандера не стесняется седины: «Лучший изгиб на теле женщины – ее улыбка. Шаббат Шалом, будьте же максимально фигуристы».
Наталья Ветлицкая ностальгирует: «Володя прислал сегодня».
Алена Апина рада встрече с коллегами: «Йехо! Длинный съемочный день - того! И так не хватило времени всех обнять, поболтать! Всех люблю! Лев Валерьянович! Лидия Николаевна! Олечка Янковская!»
Ирина Слуцкая поделилась рецептом:
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#КУЛИНАРНАЯПЯТНИЦА Сегодня #на_кухне_со_Слу готовим быструю кабачковую икру😍. Я убеждена, что это блюдо не хуже деликатесов и икры рыб😋 . Ингредиенты: 🔸морковь 🔸лук 🔸помидор 🔸кабачок . Сохраняйте рецепт в закладки📌: 1️⃣ Обжариваем кабачок на отдельной сковородке. 2️⃣ На другой сковороде обжариваем морковь и лук, а затем добавляем натёртый помидор и кабачок. 3️⃣ По желанию можете добавить чеснок и зелень. 4️⃣ Блюдо остудить и есть холодным. Приятного аппетита❤️ . А какие ваши любимые овощные блюда?👇🏻 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #Слуготовит #пальчикиоближешь #готовимвместе
Настя Цветаева показала подросшую дочь: «8 лет».
Анна Хилькевич озаботилась вопросами здоровья: «Стабильно раз в год мы проходим полный чекап, то есть полное обследование организмов моих крошек. И каждый раз накануне мое материнское сердце волнуется, а потом материнское эго радуется, когда после осмотра, например, стоматолога, мне сообщают "какие у вашей девочки хорошие зубки, видно, что вы за ними следите". Да и вообще после таких поездок становится так хорошо и спокойно за своих малышек».
Яна Рудковская устроила дефиле на причале:
Ксения Алферова нашла счастье в тишине: «“Мы всегда чем-то заняты: разговариваем, читаем, слушаем радио, планируем, что делать дальше. Наш разум всегда раздражен, отвлекаясь на простые и бессмысленные внешние дела". А нам так хочется, нам жизненно необходимо, всем, каждому, просто быть, помолчать, понаблюдать, подышать. Можно выйти из офиса на улицу во время перерыва и молча на лавочке посидеть или прогуляться, я так делала, когда юристом работала. Почувствовать себя и увидеть жизнь вокруг, сделать маленькую паузу. Я в вас верю, у вас получится. Ведь у меня получилось, а я один из самых беспокойных и суетливых и болтливых людей среди моих знакомых!) удачи. Ваша Ксюша».
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Фото и видео: Instagram /@podkaminskaya_official /@veriga10 /@neapina /@nastia_tsvetaeva /@annakhilkevich /@ksenialferova /@a030aa /@albinadzhanabaeva /@slutskayaofficial /@rudkovskayaofficial
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