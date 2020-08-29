28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Алферова нашла счастье в тишине: «“Мы всегда чем-то заняты: разговариваем, читаем, слушаем радио, планируем, что делать дальше. Наш разум всегда раздражен, отвлекаясь на простые и бессмысленные внешние дела". А нам так хочется, нам жизненно необходимо, всем, каждому, просто быть, помолчать, понаблюдать, подышать. Можно выйти из офиса на улицу во время перерыва и молча на лавочке посидеть или прогуляться, я так делала, когда юристом работала. Почувствовать себя и увидеть жизнь вокруг, сделать маленькую паузу. Я в вас верю, у вас получится. Ведь у меня получилось, а я один из самых беспокойных и суетливых и болтливых людей среди моих знакомых!) удачи. Ваша Ксюша».

Светлана Бондарчук показала расслабленное фото с мужем: «Какие очки Сергею идут больше..?»

Альбина Джанабаева показала «ангельское» фото: «Ваши варианты)???»