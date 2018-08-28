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28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елены Летучей

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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Николь Кидман прилетела в Россию, а Яна Рудковскчя — поделилась видео с ней: «Ужинаем рядом с Николь Кидман и наслаждаемся ее: красотой, харизмой и юмором! Фантастическая Женщина и фантастический вечер в Санкт -Петербурге в Мраморном Дворце».

Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим ради дочери: «Вокзал для двоих... Встречаем любимую доченьку. Как важно быть вместе». Алексей Ягудин показал семейное фото. Анастасия Заворотнюк тоже поделилась нежными моментами: «Гастроли "Руслана и Людмилы" в Сочи завершены. У мужа заслуженный отдых)) Ну и я присоединилась с удовольствием».

Анастасия Костенко показала как гуляет с коляской и сестрой. Светлана Пермякова показала фото дочки с голубями. Виктория Бекхэм поделилась «очень английским» снимком мужа и дочки. Рианна опубликовала фото с родителями.

Дочь Кати Лель растет экстремалкой: «Первое плавание Эми на скутере, с папой не страшно».

Милла Йовович показала, как готовит ее дочь.

Елена Летучая рассуждает о приоритетах: «Карьера - чудесная вещь, но она никого не может согреть в холодную ночь. Соглашусь с Монро и останусь сегодня дома».

Фото: instagram

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