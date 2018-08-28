28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Николь Кидман прилетела в Россию, а Яна Рудковскчя — поделилась видео с ней: «Ужинаем рядом с Николь Кидман и наслаждаемся ее: красотой, харизмой и юмором! Фантастическая Женщина и фантастический вечер в Санкт -Петербурге в Мраморном Дворце».
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