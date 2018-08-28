28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим ради дочери: «Вокзал для двоих... Встречаем любимую доченьку. Как важно быть вместе». Алексей Ягудин показал семейное фото. Анастасия Заворотнюк тоже поделилась нежными моментами: «Гастроли "Руслана и Людмилы" в Сочи завершены. У мужа заслуженный отдых)) Ну и я присоединилась с удовольствием».

Анастасия Костенко показала как гуляет с коляской и сестрой. Светлана Пермякова показала фото дочки с голубями. Виктория Бекхэм поделилась «очень английским» снимком мужа и дочки. Рианна опубликовала фото с родителями.

Дочь Кати Лель растет экстремалкой: «Первое плавание Эми на скутере, с папой не страшно».