28 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @borodylia
Ксения Бородина с детьми снова отправилась в отпуск. Телеведущая делится фотографией из аэропорта, и рассуждает, в какое время суток лучше всего вылетать.
Ольга Бузова делится фотографией с вокзала, демонстрируя свой новый яркий образ и предлагая подписчикам угадать, куда она направляется.
Виктория Боня дразнит своих поклонников, заявляя, что больше, чем завтраки в постель, любит только завтраки в бассейн.
Регина Тодоренко переживает, что она плохая мать – бросила сына с мужем ради съемок, и от всей души благодарит за поддержку своего супруга Влада Топалова.
Кайли Дженнер поделилась новым фото стильняшки-дочери. Малышка отправилась на прогулку со стильной прической и в ярком образе.
Валерия познакомила свою маму с самым младшим членом семьи - малышкой Селин. По мнению певицы, это стало лучшим подарком на ее день рождения.
Катерина Шпица снова показала себя нестандартной селебрити – актриса не только не прибегает к пластике и не становится похожей на одинаковых красоток, но еще и пользуется метро.
Настя Каменских на отдыхе примерила эффектный образ в шляпе и соблазнительных кожаных шортах.
Мила Сивацкая радует поклонников яркими и живыми фото со своими питомцами.
Ирина Пегова удивила поклонников селфи из туалета.
«Тихо, снимается кино», – пишет актриса.
Алена Хмельницкая делится яркими и необычным фото – актриса решила заняться гимнастикой прямо около дворца в Мадриде.
Фото и видео: Instagram Валерии, Валерия Меладзе, Виктории Бони, Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Кайли Дженнер, Милы Сивацкой, Насти Каменских, Ирины Пеговой, Катерины Шпицы, Алены Хмельницкой
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