28 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина с детьми снова отправилась в отпуск. Телеведущая делится фотографией из аэропорта, и рассуждает, в какое время суток лучше всего вылетать.

Ольга Бузова делится фотографией с вокзала, демонстрируя свой новый яркий образ и предлагая подписчикам угадать, куда она направляется.

Виктория Боня дразнит своих поклонников, заявляя, что больше, чем завтраки в постель, любит только завтраки в бассейн.

Регина Тодоренко переживает, что она плохая мать – бросила сына с мужем ради съемок, и от всей души благодарит за поддержку своего супруга Влада Топалова.

Кайли Дженнер поделилась новым фото стильняшки-дочери. Малышка отправилась на прогулку со стильной прической и в ярком образе.

Валерия познакомила свою маму с самым младшим членом семьи - малышкой Селин. По мнению певицы, это стало лучшим подарком на ее день рождения.