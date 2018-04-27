28 апреля: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

Любовь Толкалина приняла участие в чтениях к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова: «Бывают такие дни, когда в бешеном ритме события одно за другим... и только под вечер хватаешь этот день за хвост-«неее,врешь, не уйдешь» полезай в инстаграм, хоть краешком, хоть бочком... хоть облачком....просто чтобы остаться в моем фотоальбоме надолго... потому что ты-незабываемый день. Сегодня мы с Марусей @welkomtomari , с Олечкой- родное сердце @olgalomonosovaa и Ирочкой Муромцевой @iramuromtseva и ее дочкой Александрой, приходили читать Михалкова к его 105 летию...в дом книги на Арбате.Крошка Александра хотела читать со сцены только рэп своего сочинения, но и Михалков получался у нее феерично. Я думала, что на этот раз от смеха у меня все таки треснет лицо....Домашняя диванная атмосфера на втором этаже любимого всем сердцем дома книги .. спасибо издательство АСТ! Спасибо всем кто заглянул и тем , кто был с нами в прямом эфире!».
Гном Гномыч выбирает, под какую музыку ставить новую программу: «Быть 🥇быть большая ответственность , думаем над новыми образами и программами, усложняем по максимуму,в каком образе и кукую программу Вы бы хотели увидеть в моем исполнении: 1) Майкл Джексон 2) Цыганочка 3) Адмирал! Жду Вашего авторитетного мнения )». А дочка Елены Кулецкой приняла участие в своей первой «модной» фотосессии.
Никун, ну, с почином тебя. Первая модная рекламная фотосессия- и такая #ножкаЭть 😳😱 #яжмать в шоке. Одни, понимаешь ли, годами упражняются в позировании, а тут в 1.10 такой пилотаж 😆 (правда, чтобы Ника с такой упоенной заинтересованностью читала «Основу рационализации производства», открытую ради полноты кадра, между страниц пришлось замаскировать телефон с ... нет, не мультиком. А с видео, как Ника ест 😂 Это у нее хит!) Съемка для любимого @nextofficial_ru фото @antonjanchik мой мейк @charandaeva #happybaby #kidsfashion #likemotherlikedaughter #babygirl #мамаидочь #модняшка
Дима Билан показал архивное семейное фото. Алсу поделилась снимком с супругой своего брата.
Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт представили новую серию кулинарного проекта «Ешь искусство».
Урррааа!!! 12 серия «Ешь Искусство» @e.a.t.a.r.t 🌈 с роскошной и тоже беременной @annakhilkevich 🤰🏼 этот рецепт фруктового салата не оставил нас равнодушными и мы решили весело рассказать Вам о его приготовление!🤩 🥝 Режиссёр, монтаж, автор идеи @anna_tsukanova_kott 🥝 Оператор - @motskus 🥝 Художник - @les_dir 🥝 Декоратор - @ulyarubens 🥝 Визажисты - @papuk_beauty @touch_of_mind 🥝 Стилист - @koshka_prishla 🥝 2-ой режиссёр @anna_semenchuk 🥝 Директор площадки @danzel_shmanzel 🥝 Украшения: @roderyrussia 💍 🥝 Купальники @pacheswimwear 👙 🥝 Одежда @luisacerano_official , @bmb_store_moscow 🥝 Обувь @raden_moscow 👠 🥝 Маникюр 💅🏻 @kulturamanicura 🥝 Реквизит из Глины @everlastingflowers.ru 🥝 Неоновый свет @neon_lion1 🥝 Пиксельный Арбуз @fotofon_in_home 🥝 Часы-Киви @name_line 🥝 Воздушные шарики от @bestparty.buro 🎈 🥝 PP - @tashalakoz 🌸 help @artemirau 🤟🏻 Отдельное спасибо @annanerli , @alinavalitova и @bulatarslanov 💪🏻💪🏻💪🏻 Музыка приобретена на сайте apollomusic.dk 🎼🎼🎼 #eatart #annakott #аннацукановакотт #аннахилькевич #актрисы #видеорецепт #ешьискусство #фруктовыйсалат #хилькевич #котт #рецепт #videorecipe #russianactress
Сати Казанова призналась в любви к путешествиям, Сергей Жуков поделился видео с необычным исполнением песен группы «Руки Вверх!!».
Люблю самолеты и путешествия! Кто же не любит Путешествия 💞😉!? . Как ни странно, именно в самолете меня накрывает творческим потоком #волны ✨✨✨✨✨✨✨✨ Я это связываю с тем, что на такой высоте эманация 💭 мыслей людей ослабевает, освобождаешься от чужого, постороннего. Ведь представляете, какова ментальная энергия 🙀огромного мегаполиса? А в самолете тише...✈️ . И такое же ощущение на вершинах гор. Конечно, интересно побродить по туристическим местам, но я предпочитаю 🙏🏻тишину. . Могу вести свой диалог с океаном. Люблю ❤️ просто сидеть у моря или смотреть на горы. При виде величия гор я чувствую себя такой маленькой 👶🏻крупинкой. Благоговейный трепет преклонения перед величием творения 💫Создателя. Я охочусь за такими ощущениями. 👉🏻 Что вам ценно в отдыхе? Где любите проводить отпуск? Сейчас на майские, наверное, все разъехались 🛸 . Фото @feelsunspain #НеМайся #ОтдыхатьНеработать #Путешествия #travel #движение #горы #море #земля #жизнь #путевки #мальдивы
А Рукивверховцы даже в армии остаются Рукивверховцами :) Я видел живые исполнения наших песен в метро, на эскалаторах или просто на улице, но вот это что-то новенькое. 😄 Оказывается, наши песни являются не только идеальным аккомпанементом для вечеринок, но и выступают в качестве строевых песен!⠀ ⠀«Чужие губы тебя...» (ЛЕВОЙ!) «...ласкают». 😄 Два концерта вне очереди! ⠀ #РукиВверх #СергейЖуков #Fun