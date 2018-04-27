28 апреля: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

Любовь Толкалина приняла участие в чтениях к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова: «Бывают такие дни, когда в бешеном ритме события одно за другим... и только под вечер хватаешь этот день за хвост-«неее,врешь, не уйдешь» полезай в инстаграм, хоть краешком, хоть бочком... хоть облачком....просто чтобы остаться в моем фотоальбоме надолго... потому что ты-незабываемый день. Сегодня мы с Марусей @welkomtomari , с Олечкой- родное сердце @olgalomonosovaa и Ирочкой Муромцевой @iramuromtseva и ее дочкой Александрой, приходили читать Михалкова к его 105 летию...в дом книги на Арбате.Крошка Александра хотела читать со сцены только рэп своего сочинения, но и Михалков получался у нее феерично. Я думала, что на этот раз от смеха у меня все таки треснет лицо....Домашняя диванная атмосфера на втором этаже любимого всем сердцем дома книги .. спасибо издательство АСТ! Спасибо всем кто заглянул и тем , кто был с нами в прямом эфире!».