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28-29 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Игоря Крутого

Фото: Instagram Игоря Крутого

О том, как звезды провели последние выходные сентября, читайте в нашем дайджесте.

Ника Николаева получила первый подарок к дню рождения, который будет праздновать через десять дней.

Видео из Instagram Игоря Николаева

Игорь Крутой показал трех богатырей отечественного шоу-бизнеса: ««Три богатыря»... Кто на ваш взгляд Илья Муромец, кто Добрыня Никитич, а кто Алёша Попович?».

Диана Арбенина показала фото с Натальей Рагозиной, непобедимой российской спортсменкой, чемпионкой мира по боксу, а Анна Седокова похвасталась сильным ударом: «После долгого перерыва, вернулась к занятиям по боксу. Мне сложно представить себя в группе по стретчингу, но зато на ринге легко и я не знаю, лучшей разрядки. Тренер говорит: «странно, что у девочки, которая никогда не дралась в жизни, такой сильный удар». О, тренер просто не знает, что девочка сражается каждый день и преимущественно с собой. Своими страхами и комплексами, своими неудачами и багами в голове и это самая сложная борьба».

Роман Юнусов похвастался полученным удостоверением многодетной семьи города Москвы.

Екатерина Андреева показала свое «швейцарское утро»: «Дерево,гора,вода,внизу деревня и озеро.Фен-шуй по швейцарски.И озерная вода в бассейне , доставленная специальным способом на вершину горы,падает вниз с отвесных склонов и шум колокольчиков моих подружек-милых молочных кормилиц ,бурёнок из Швейцаркино 😉 приносит радостные мысли и уносит иное...Там,где небо сливается с водой и вечные горы с усмешкой смотрят на старания людей их покорить…».

Денис Клявер устроил пиратскую вечеринку в честь дня рождения младшего сына.

Дочери Владимира Кристовского исполнилось 15 лет.

Полина Диброва хотела рассказать десять фактов о себе, а получилось семнадцать. Супруга Дмитрия Диброва удивила подписчиком тем, что ее дразнили «из-за больших зубов, задумчивости/залипания и в последствии, большого роста и бюста».

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10 фактов обо мне .... ⠀ Почитайте, интересно 👋🏻 ⠀ Точнее, хотела написать 10 и увлеклась. В общем жизнь до 17 ⠀ ☑️С раннего детства любимый день в году - 16 июля, мой День Рождения. Уже на следующий день я начинала отсчёт до Нового своего года и составляла списки приглашённых друзей. Всегда придумывала конкурсы и развлечения для гостей. ☑️Когда я начала ползать по полу, мама сшила мне шлем, так как я постоянно билась головой. Повзрослев, бабушка сшила мне наколенники, так как я все время падала и разбивала в кровь коленки. В период взросления огромное количество ваз дома было перебито легкими непринужденными движениями рук. ☑️У меня есть друг, с которым я общаюсь с Рождения. Мамы познакомили нас в колясках. ☑️Больше всего в детстве я любила бананы. ☑️Первая всепоглощающая трепетная любовь приключилась со мной в 13 лет и продлилась три года. Вела дневник страданий. Уже позже прочла Бегбедера. ☑️В школе я училось не совсем хорошо, предпочитая учебе общение с друзьями. Благо, бабушка работала там же. Закончила на 4/5. По-моему 3 четверки. Мобилизовалась в последний момент. ☑️Я 6 лет занималась баскетболом, была капитаном своей команды и играла за сборную Ростова ☑️Я ходила по аптекам и магазинам города, собирая рекламки. Коллекционировала их и перебирала. До сих пор не знаю зачем. Ещё собирала фантики от конфет, наклейки и календарики. Так же собирала коробки от шоколадок на рынке и делала из них домики для игрушек из киндер сюрпризов. Их я тоже собирала. ☑️Я начала работать в 13 лет, так как родители отказались покупать мне мой первый сотовый телефон. Заработала. После я уже постоянно работала. ☑️В 16 лет я стала лучшим промоутером своего агентства и получила хорошую премию. Хотели повысить и назначить менеджером по работе с промоутерами, но учеба дала сбой в этом деле. ☑️В разные периоды меня часто дразнили из-за больших зубов, задумчивости/залипания и в последствии, большого роста и бюста. Долгое время была выше практически всех мальчишек в классе. Безумно этого стеснялась и никогда не носила каблуки. ☑️В 7 классе на День Святого Валентина я получила около 100 валентинок ... Стала лидером школы. Причём, не догадываясь кто организовал это счастье. 🔻🔻🔻

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

Кирилл Сафонов поздравил подписчиков с еврейским Новым годом Рош ха-Шана и показал фото с супругой и сыном.

Валерия с мужем погуляли по усадьбе Льва Николаевича Толстого в московских Хамовниках: «Давно собирались и наконец свершилось. Остались под большим впечатлением, кажется побывали в гостях у этого гостеприимного семейства».

Татьяна Навка призналась, что ничто человеческое ей не чуждо, и показала, как «отрабатывает» съеденную половину гамбургера.

Дарья Мороз поздравила отца с днем рождения.

А как вы провели свои выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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