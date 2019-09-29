28-29 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Диана Арбенина показала фото с Натальей Рагозиной, непобедимой российской спортсменкой, чемпионкой мира по боксу, а Анна Седокова похвасталась сильным ударом: «После долгого перерыва, вернулась к занятиям по боксу. Мне сложно представить себя в группе по стретчингу, но зато на ринге легко и я не знаю, лучшей разрядки. Тренер говорит: «странно, что у девочки, которая никогда не дралась в жизни, такой сильный удар». О, тренер просто не знает, что девочка сражается каждый день и преимущественно с собой. Своими страхами и комплексами, своими неудачами и багами в голове и это самая сложная борьба».