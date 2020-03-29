28-29 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Минувшие выходные большинство звезд провели в самоизоляции. Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская – прим.ред.) поделилась видео с дачи и похвасталась, что наконец-то может наесться чеснока, лука и редиски.
Светлана Лобода поделилась своими воспоминаниями об отдыхе на берегу океана.
Ксения Бородина с дочками занялась спортом на свежем воздухе. Эвелина Бледанс также похвасталась своей активностью и «карантинным» загаром.
Татьяна Навка показала, как непросто сделать ей фото со старшей дочкой Сашей: «А вы пробовали поймать взрослого самостоятельного ребёнка в кадр?! 😅😁 Квест с препятствиями, да и только))) 🙈😉 Вы часто спрашиваете, где старшая дочь? Она всегда рядом, но я учу детей самостоятельности и уважению, поэтому уважительно отношусь к их личному пространству и желаниям. 👆».
Максим Галкин поделился архивным фото с Михаилом Задорновым, которое ему прислала вдова сатирика.
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Лена Задорнова фотку прислала - чего-то сидим с Михаил Николаевичем думаем. Но что такое в мире будет, предположить не могли. Дожил бы Задорнов, мы бы сейчас обсудили. Уж он бы высказался обо всём. А я смотрю на себя на этой фотке и понимаю, надо худеть. А это сложно, потому что впервые, пожалуй, за всю свою жизнь я так круглосуточно близок к домашнему холодильнику 🙄
Вера Брежнева с мужем оригинальным видеообращением призывают поклонников оставаться дома.
Уставшая от игр и еды Алена Водонаева добавила в свою самоизоляцию ярких красок.
Пандемия коронавируса пока не отразилась на романтических вечерах Анастасии Волочковой и ее возлюбленного.
Любовь Успенская раздразнила подписчиков блюдами собственного приготовления.
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Время мы зря не теряем❤️ Радую своих близких блюдами по-Успенски👍🏻 Обычно у меня очень мало времени, но сейчас есть возможность подарить себе и друзьям немного гастрономического удовольствия 🥰 Готовьте вместе с нами, делитесь рецептами в своём инстаграмм, отмечайте меня, давайте поделимся друг с другом лучшими рецептами и сделаем эти дни вкусными ❤️ ⠀ #cook #усппнская #вкусно #tasty #рецепты #рецепт #кухня
Роза Сябитова с родными приняла участие в #unovisionchallenge.
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Молодёжь будет к тебе прислушиваться, если ты им докажешь, что тебя можно уважать. . Уважать, значит не только понимать молодёжь, но и делать то, что для них важно. . Наше поколение многое может и многим владеет, например, чувством юмора. #unochallenge #сябитовароза #свахасябитова #unovisionchallenge #littlebigchallenge
Юлия Проскурякова показала танцевальную версию Uno в исполнении дочери Вероники.
Мария Кожевникова вспомнила свои навыки стрельбы.
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Руки помнят🙌🏻 года три не стреляла! Вооружена и опасна! P.S. Я, когда готовилась к проекту #КазнитьНельзяПомиловать работала ещё до съёмок. Чтобы сыграть снайпера обучилась всему чему было возможно за несколько месяцев... меткость вроде оказалось неплохой! Кстати, пока все дома, посмотрите этот проект! Уверена, Вам понравится!
Анна Нетребко на карантине занялась генеральной уборкой. Например, звезда мировой оперной сцены показала свою коллекцию шляпок.
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Дошло до шляпок! Пора навести порядок в коробках и подписать их - а то ни фига не помню шо и хде? 👒🎩⛑🎓🧢 It’s time to make order in hat section 😍😂 ... it’s always a mess 🤦🏻♀️ so I must make little pictures for each box, so I don’t have to open them each time , to find the right hat 🙄😂
А как Вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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