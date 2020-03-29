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28-29 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Лободы

Фото: Instagram

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Минувшие выходные большинство звезд провели в самоизоляции. Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская – прим.ред.) поделилась видео с дачи и похвасталась, что наконец-то может наесться чеснока, лука и редиски.

Светлана Лобода поделилась своими воспоминаниями об отдыхе на берегу океана.

Ксения Бородина с дочками занялась спортом на свежем воздухе. Эвелина Бледанс также похвасталась своей активностью и «карантинным» загаром.

Татьяна Навка показала, как непросто сделать ей фото со старшей дочкой Сашей: «А вы пробовали поймать взрослого самостоятельного ребёнка в кадр?! 😅😁 Квест с препятствиями, да и только))) 🙈😉 Вы часто спрашиваете, где старшая дочь? Она всегда рядом, но я учу детей самостоятельности и уважению, поэтому уважительно отношусь к их личному пространству и желаниям. 👆».

Максим Галкин поделился архивным фото с Михаилом Задорновым, которое ему прислала вдова сатирика.

Вера Брежнева с мужем оригинальным видеообращением призывают поклонников оставаться дома.

Уставшая от игр и еды Алена Водонаева добавила в свою самоизоляцию ярких красок.

Пандемия коронавируса пока не отразилась на романтических вечерах Анастасии Волочковой и ее возлюбленного.

Любовь Успенская раздразнила подписчиков блюдами собственного приготовления.

Роза Сябитова с родными приняла участие в #unovisionchallenge.

Юлия Проскурякова показала танцевальную версию Uno в исполнении дочери Вероники.

Мария Кожевникова вспомнила свои навыки стрельбы.

Анна Нетребко на карантине занялась генеральной уборкой. Например, звезда мировой оперной сцены показала свою коллекцию шляпок.

А как Вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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