28-29 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка показала, как непросто сделать ей фото со старшей дочкой Сашей: «А вы пробовали поймать взрослого самостоятельного ребёнка в кадр?! 😅😁 Квест с препятствиями, да и только))) 🙈😉 Вы часто спрашиваете, где старшая дочь? Она всегда рядом, но я учу детей самостоятельности и уважению, поэтому уважительно отношусь к их личному пространству и желаниям. 👆».