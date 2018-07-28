28-29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Впервые погружалась у Болеарских островов на Майорке. Мне давно было интересно узнать о фауне и флоре в Средиземном море. Хотелось увидеть собственными глазами и сравнить с Индийским океаном или Красным морем. Надо сказать, фауна однозначно проигрывает и даже выглядит бедновато. А вот ландшафт, с нефритовыми полями, могучими гротами, пресными озерами под сводами сталактитовых пещер, просто великолепен! С радостью делюсь увиденным с вами. Жду отзывов, любимые! 🙂Чтобы увидеть фильм до конца, свайпать влево!» — поделилась Анита Цой.