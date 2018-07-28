logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

28-29 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 29

Фото из Instagram Кристины Асмус

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Кристина Асмус и Гарик Харламов похвастались началом отпуска, а Анастасия Заворотнюк вернулась из него: «Маленький отчет о нашем чудесном отпуске)) На этот раз выбрали сказочный Маврикий. Это правда земной кусочек Рая с невероятной красоты пейзажами, потрясающими пляжами, завораживающими закатами и всеми возможными удовольствиями для лучшего отдыха. Океан - это что-то совершенно особенное, беспредельное и необъятное. Счастье есть!!))».

Ксения Бородина и Татьяна Навка прогулялись в Баку по местам съемок культового фильма «Бриллиантовая рука». Игорь Крутой отмечает день рождения. Многие звезды поздравили мэтра с 64-летием.

Сергей Лазарев объявил себя победителем конкурса на самый дурацкий танец: «Конкурс на самый дурацкий танец)) победитель-я))) люблю иногда дурачиться!! 😂! #LuckyStranger всегда разрывает 🔥🔥🔥 раз, два, три ЖГИ!! Отлично отожгли вчера на 470-летит Зеленогорска!».

Светлана Пермякова опубликовала снимки подросшей дочери, а Аглая Тарасова показала нежное фото с сестрой: «Хозяйка моего сердца».

Viva Barcelona, Viva Catalonia 💖

Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova)

Ольга Орлова примерила наряд гейши и показала арбуз весом 85 кг. А Алиса Юнусова побывала в гостях у хаски.

В гостях у Хаски.😉♥️

Публикация от simona280 (@simona280)

«Впервые погружалась у Болеарских островов на Майорке. Мне давно было интересно узнать о фауне и флоре в Средиземном море. Хотелось увидеть собственными глазами и сравнить с Индийским океаном или Красным морем. Надо сказать, фауна однозначно проигрывает и даже выглядит бедновато. А вот ландшафт, с нефритовыми полями, могучими гротами, пресными озерами под сводами сталактитовых пещер, просто великолепен! С радостью делюсь увиденным с вами. Жду отзывов, любимые! 🙂Чтобы увидеть фильм до конца, свайпать влево!» — поделилась Анита Цой.

Дмитрий Исхаков гордится своей женой Полиной Гагариной: «Зашел тут, посмотреть что, да как, и вижу, большое кол-во комментариев из разных стран и иностранцев! Прочитал. Обалдел! вот страны, из которых я увидел комментарии: Малайзия, Чехия, Польша, Болгария, США, Германия, Испания, Афганистан, Индия, Мексика, Бразилия, Румыния, Египет, Греция, Кипр, Турция, Вьетнам, Норвегия, Швеция, Аргентина, Гонконг, Италия, Канада, и т.д. Фантастика! @gagara1987 Полюшка, ты просто космос! Надо срочно выпускать международный релиз! Как думаете? На англ. На нашем рынке песни, конечно, не заходят, но, может, стоит попробовать?! Согласны?! Специально не поленился, сделал скриншоты некоторых комментариев, пролистайте».

Юлия Меньшова показала фотографии с дня рождения.

Альбина Джанабаева побывала в необычной картинной галерее, а Алексей Чадов рассказал поклонникам о необычных свойствах мрамора: «Мрамор-удивительный камень. Никогда раньше не думал, что он может так позитивно влиять на организм человека. Это очень СИЛЬНАЯ порода, главное, чтобы он был настоящий! Проверено»

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое